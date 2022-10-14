В день открытия ВФМС в Калининграде состоится прямое включение торжественной церемонии из Сочи

КАЛИНИНГРАД, 11 октября. /ТАСС/. Делегация из 100 человек отправилась из Калининграда на Всемирный фестиваль молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи, сообщили ТАСС в среду в региональном Агентстве по делам молодежи.

"Калининградская делегация из 100 человек, выбранных в результате конкурсного отбора, отправилась поездом в Сочи для участия в фестивале. В Калининград участники делегации вернутся 26 октября", - сказали в агентстве, добавив, что в Сочи будет также работать команда калининградских волонтеров из 38 человек. В составе калининградской делегации - студенты, молодые художники, музыканты, спортсмены и молодежь, которая уже успела проявить себя в профессиональной деятельности.

В рамках ВФМС Калининград также станет площадкой встречи молодежи разных стран. 14 октября здесь встретят иностранную делегацию из 200 человек, которые проведут в самом западном регионе России три дня.

Программа в Калининграде

В программу, разработанную для Калининграда в рамках форума, включили обзорные экскурсии по городу с посещением музеев и культурных объектов, в частности Кафедрального собора на острове имени Иммануила Канта, где гости послушают концерт органной музыки. Их ждет путешествие на Куршскую косу, являющуюся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, гости города смогут принять участие в поисках янтаря на побережье Балтийского моря.