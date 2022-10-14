Программа в Калининграде

В день открытия ВФМС в Калининграде состоится прямое включение торжественной церемонии из Сочи
КАЛИНИНГРАД, 11 октября. /ТАСС/. Делегация из 100 человек отправилась из Калининграда на Всемирный фестиваль молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи, сообщили ТАСС в среду в региональном Агентстве по делам молодежи.
"Калининградская делегация из 100 человек, выбранных в результате конкурсного отбора, отправилась поездом в Сочи для участия в фестивале. В Калининград участники делегации вернутся 26 октября", - сказали в агентстве, добавив, что в Сочи будет также работать команда калининградских волонтеров из 38 человек. В составе калининградской делегации - студенты, молодые художники, музыканты, спортсмены и молодежь, которая уже успела проявить себя в профессиональной деятельности.
В рамках ВФМС Калининград также станет площадкой встречи молодежи разных стран. 14 октября здесь встретят иностранную делегацию из 200 человек, которые проведут в самом западном регионе России три дня.
В программу, разработанную для Калининграда в рамках форума, включили обзорные экскурсии по городу с посещением музеев и культурных объектов, в частности Кафедрального собора на острове имени Иммануила Канта, где гости послушают концерт органной музыки. Их ждет путешествие на Куршскую косу, являющуюся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, гости города смогут принять участие в поисках янтаря на побережье Балтийского моря.
В день открытия ВФМС в Калининграде состоится прямое включение торжественной церемонии из Сочи, где пройдет основная программа, а также лазерное шоу, выступления творческих коллективов области и угощение блюдами национальных кухонь народов России.
Гостей области ждут встречи со школьниками и студентами ведущих вузов региона. Пройдут дискуссии с участием экспертов по темам: "Глобальная политика и ее вызовы" и "Экономика будущего развития". Участники обсудят проблемы молодежного предпринимательства как фактора развития межрегиональных связей, перспективы Калининградской области как точки входа на российский рынок для иностранных производителей. Темой обсуждения станет также взгляд из-за рубежа на потенциал и развитие сотрудничества с анклавными территориями.
Участники калининградской программы познакомятся и со спортивными объектами области. Им также предложат сдать нормы ГТО.
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов начнется 14 октября в Москве, где пройдет международный студенческий парад-карнавал, основные же события фестиваля пройдут 15-22 октября в Сочи. Форум соберет 20 тыс. молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике будут задействованы и другие города России - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов от Калининграда до Владивостока.
ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.