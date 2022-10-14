Перекрытия вводятся в связи с подготовкой и проведением парада-карнавала участников фестиваля

"Перекрытия вводятся в связи с подготовкой и проведением парада-карнавала студентов, посвященного XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Движение перекроют на ряде улиц Москвы 13 и 14 октября в связи с подготовкой и проведением парада-карнавала в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС). Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента транспорта.

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Уточняется, что с 6:00 13 октября до 18:00 14 октября будут перекрыты площадь Васильевский Спуск, улица Варварка, от Старой площади до Красной площади, улица Ильинка, от Новой площади до Красной площади, Ипатьевский переулок, от улицы Ильинка до улицы Варварка, Никольский переулок, от улицы Ильинка до улицы Варварка, Рыбный переулок, от улицы Ильинка до улицы Варварка.

Также с 6:00 до 18:00 14 октября перекроют участок Москворецкой набережной, от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста, участок Кремлевской набережной, от Большого Москворецкого моста до Пречистенской набережной, улицу Ленивку, участок Соймоновского проезда, от Пречистенской набережной до улицы Волхонка, участок Пречистенской набережной и съезд с Большого Каменного моста на Кремлевскую набережную. 14 октября, с 6:00 до 18:30, будет перекрыта Фрунзенская набережная.

Кроме того, 14 октября, с 12:00 до 18:30, будет перекрыта улица Тимура Фрунзе, от Фрунзенской набережной до Комсомольского проспекта, улица 1-я Фрунзенская, от Фрунзенской набережной до Комсомольского проспекта, улица 2-я Фрунзенская, от Фрунзенской набережной до Комсомольского проспекта, и другие улицы.

Полный список опубликован на портале мэра и правительства Москвы.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей, в том числе 10 тыс. иностранцев. Заявки на участие в фестивале поступили из почти 190 стран мира.

В первые дни фестиваля 2 тыс. иностранных гостей посетят 15 субъектов РФ в рамках региональной программы, которая предусмотрена впервые в истории фестивалей.

Ранее ВФМС проходили в Москве дважды: в 1957 и 1985 годах. VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов в 1957 году стал крупнейшим за всю историю движения, в нем приняли участие свыше 34 тыс. молодых людей из более чем 100 стран мира.