Участники Фестиваля молодежи в Сочи познакомятся с предприятиями Оренбуржья через 3D-очки

В рамках фестиваля регион представит успешные технологические и инновационные проекты области

ОРЕНБУРГ, 11 октября. /Корр. ТАСС Наталия Вълкова/. Оренбургская область представит на выставке регионов на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи инновационные проекты и покажет предприятия с помощью очков виртуальной реальности. Об этом сообщили в среду ТАСС в департаменте молодежной политики Оренбургской области.

"Экспозиция готовится совместно с областным союзом промышленников и предпринимателей, на ней будут представлены успешные технологические и инновационные проекты. Гости экспозиции познакомятся с экономикой Оренбуржья, основные предприятия региона смогут увидеть с помощью очков виртуальной реальности, а также познать основы 3D-моделирования", - сказала директор департамента молодежной политики региона Ирина Останина.

Также участники фестиваля смогут сфотографироваться с оренбургскими пуховыми платками и получить за активное участие в работе стенда памятные сувениры, в числе которых пуховые платки и внешний аккумулятор с солнечной батареей.

С 14 по 17 октября в Оренбурге пройдет региональная программа фестиваля, в город приедет молодежь из 54 стран. В рамках образовательной программы, ключевым событием которой станет панельная дискуссия об экономике будущего и инновациях в производстве, участники посетят четыре предприятия - производственную компанию "Пластик", завод бурового оборудования, индустриальный парк "Оренбургский пуховый платок" и молокоперерабатывающий завод "Летний луг".

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартует 14 октября в Москве, где пройдет международный парад- карнавал, основные события фестиваля пройдут 15-22 октября в Сочи. Форум соберет 20 тыс. молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике будут задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня Фестиваля посетят 15 российских регионов от Калининграда до Владивостока.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.