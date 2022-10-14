Сочи вошел в пятерку популярных для осенних путешествий городов

По данным аналитиков, основными факторами для роста внутреннего туризма являются событийные и гастрономические поездки

СОЧИ, 11 октября. /ТАСС/. Сочи вошел в пятерку самых популярных для осенних путешествий у самостоятельных туристов городов. Об этом со ссылкой на рейтинг аналитического агентства "Турстат" сообщила пресс-служба Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

"Сочи вошел в пятерку городов, популярных для путешествий в осенние выходные. Возглавили рейтинг Санкт-Петербург и Москва. Аналитики считают, что главные факторы для роста внутреннего туризма в стране - это событийный и гастрономический туризм", - отмечается в сообщении ведомства.

В Минкурортов Кубани напомнили, что в Краснодарском крае ежегодно проводится свыше 450 событийно-деловых мероприятий. Центрами делового и событийного туризма в регионе являются Сочи, Краснодар, Анапа, Геленджик и Туапсинский район. Этой осенью гостей и жителей края ждут более 100 событий.

В октябре в Апшеронском районе состоится Фестиваль осеннего отдыха с видом на горы "Лагонаки-2017", с 15 по 22 октября Сочи примет XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. По прогнозам аналитиков агентства, внутренний туризм в России вырастет до 60 млн человек в 2017 году.