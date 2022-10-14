По результатам международной встречи будут выработаны "алгоритмы совместных действий по решению глобальных проблем современности", отметили в Росмолодежи

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Руководители ведомств по делам молодежи из 70 стран мира обсудят координацию усилий по решению стоящих перед молодежью проблем на встрече, которая открывается в Москве в преддверии Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС).

"Ключевая задача встречи - это координация совместных действий молодежных ведомств по преодолению современных вызовов, стоящих перед молодежью", - рассказал ТАСС руководитель Росмолодежи Александр Бугаев.

В числе ключевых проблем, по его словам, значатся обеспечение равного доступа молодежи к рабочим местам, повышение качества образования, обеспечение международной безопасности и борьба с изменениями климата.

В Росмолодежи отметили, что по результатам международной встречи будут выработаны "алгоритмы совместных действий по решению глобальных проблем современности". Кроме того, ожидается создание Виртуального секретариата министров по молодежной политике в Facebook.

Программа

В рамках встречи планируется проведение трех панельных дискуссий. Участники обсуждения по теме "Образования и наука" затронут проблемы развития человеческого потенциала в современном мире и профессиональной ориентации молодежи. Также в рамках этой сессии будет подниматься вопрос ликвидации нищеты путем увеличения качества образования и доступа молодежи к рабочим местам.

Другая дискуссия пройдет по теме "Экология и медицина". Она будет посвящена обеспечению экологической устойчивости в современном мире, борьбе с изменениями климата, здоровью народов и роли молодежи в решении этих вопросов.

Третьей ключевой темой на встрече станет международная безопасность. Собравшиеся в Москве лидеры молодежных ведомств обсудят в рамках этой панельной дискуссии новое понимание роли молодежи в современном мире, а также актуальные вопросы кибербезопасности.

По данным Росмолодежи, 13 октября участники встречи должны посетить инновационный центр "Сколково", где они познакомятся с разработками исследователей центра, а также проектами студентов Сколковского института науки и технологий. Ожидается, что 14 октября главы молодежных ведомств посетят парад-карнавал XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в Москве накануне открытия ВФМС в Сочи.

Участники

Во встрече примут участие главы ведомств по делам молодежи из 70 стран мира. Как ранее заявлял Бугаев, главы ведомств приедут "со всех континентов".

Перед участниками встречи выступит посланник генерального секретаря ООН по делам молодежи Джайатма Викраманаяке. В церемонии открытия, как ожидается, примут участие сам Бугаев, а также глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей, в том числе 10 тыс. иностранцев. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

В первые дни ВФМС 2 тыс. иностранных гостей посетят 15 субъектов РФ в рамках региональной программы, которая предусмотрена впервые в истории фестивалей.

Ранее ВФМС проходили в Москве дважды, в 1957 и 1985 годах. VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов в 1957 году стал крупнейшим за всю историю движения, в нем приняли участие свыше 34 тыс. молодых людей из более чем 100 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.