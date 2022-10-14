Финальный этап подготовки волонтеров к работе на фестивале молодежи стартует в Сочи

В программе предусмотрено три этапа обучения: общее и ориентационное, функциональное и объектовое

СОЧИ, 12 октября. /ТАСС/. Церемония открытия волонтерского городка XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) состоится в четверг в Сочи. В оставшиеся до официального открытия форума дни 5 тыс. добровольцев пройдут финальные этапы подготовки к работе на объектах, сообщила пресс-служба фестиваля.

"В рамках церемонии 5 тыс. человек дадут "Клятву волонтера" и будет объявлен старт второго и третьего этапов подготовки. В программе подготовки волонтеров фестиваля предусмотрено три этапа обучения: общее и ориентационное, функциональное и объектовое", - говорится в сообщении.

Финальные этапы позволят подготовить волонтеров для работы на международном мероприятии, сформировать у команды навыки эффективной межкультурной коммуникации и развить ключевые компетенции для успешного выполнения функциональных задач.

На открытии городка представители Дирекции по работе с волонтерами оргкомитета фестиваля расскажут о дополнительных сервисах для добровольцев. Помимо работы на функциональных направлениях волонтеров ВФМС ждет насыщенная культурная и спортивная программа в местах проживания, в том числе национальные вечера, презентации регионов, забег, а также дополнительный образовательный блок мастер-классов от представителей добровольческого движения из России и зарубежных стран.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством XIX фестиваля.