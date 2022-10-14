Делегация из Оренбурга отправилась на фестиваль молодежи в Сочи

В состав делегации вошли 150 ребят

ОРЕНБУРГ, 12 октября. /ТАСС/. Одна из самых многочисленных делегаций отправилась на XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов (ВФМС) из Оренбурга под казачьи песни. В Сочи отправились 150 участников фестиваля.

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"Наказываю не спать, участвовать везде, где только можно", - пожелала участникам директор департамента молодежной политики региона Ирина Останина.

Делегацию проводили под казачьи песни ансамбля "Раздолье".

"От нашей области поступило более 1 тыс. заявок на участие в фестивале, поэтому квота была увеличена со 100 до 150 человек. Делегация одна из самых многочисленных, ранее в Сочи отправились 50 волонтеров из Оренбурга", - уточнила Останина.

Сам Оренбург на четыре дня станет региональной площадкой ВФМС в числе 15 городов, в город приедут 100 представителей молодежи из 54 стран.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартует 14 октября в Москве, где пройдет международный парад- карнавал, основные события Фестиваля пройдут 15-22 октября в Сочи.

Форум соберет 20 тыс. молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике будут задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня Фестиваля посетят 15 российских регионов от Калининграда до Владивостока.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством Фестиваля.