Дагестан на ВФМС в Сочи представит стенд в виде дербентской крепости Нарын-Кала

На стенде будут презентованы национальные костюмы республики, которые смогут примерить все желающие

МАХАЧКАЛА, 12 октября. /ТАСС/. Делегация из Дагестана представит народные художественные промыслы на стенде в виде дербентской крепости Нарын-Кала на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи. Об этом рассказал ТАСС в четверг директор республиканского молодежного центра при Министерстве по делам молодежи Дагестана, руководитель выставочного стенда от Дагестана на фестивале Рашид Максутов.

"Данный стенд от нашей республики будет функционировать на всем протяжении фестиваля, то есть с 14 по 22 число. Он представляет собой дербентскую крепость. Также будет презентация народных художественных промыслов - кубачинские изделия, унцукульская инкрустация металлом по дереву, балхарская керамика, национальные ковры народов Дагестана. Любой участник фестиваля может посмотреть презентацию и мастер-классы", - сказал он.

Кроме того, по словам Максутова, на стенде будут презентованы национальные костюмы Дагестана, и любой желающий сможет примерить бурку с папахой, сделать фотографии на фоне дербентской крепости. Дагестан на фестивале представит делегация из 190 человек.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов начнется 14 октября в Москве, где пройдет международный парад-карнавал, основные события фестиваля пройдут 15-22 октября в Сочи. Форум соберет 20 тыс. молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике будут задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов от Калининграда до Владивостока.

Ранее ВФМС проходили в Москве дважды: в 1957 и 1985 годах. VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов в 1957 году стал крупнейшим за всю историю движения, в нем приняли участие свыше 34 тыс. молодых людей более чем из 100 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.