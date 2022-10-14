Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 2017 14-22 октября
Москва / Сочи
{{ searchItem._source.date | date : 'dd MMMM, HH:mm'}}ПревьюИтогиФотогалереяВидеоПрямая речь
{{searchItem._source.title}}
По вашему запросу ничего найдено
12 октября, 10:11
Делегация КНДР примет участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов

Делегацию КНДР возглавит первый секретарь ЦК Союза молодежи

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Делегация КНДР отправилась в четверг в Россию для участия в ХIХ Всемирном фестивале молодежи и студентов, который пройдет 14-22 октября. Как сообщили в посольстве РФ в КНДР, делегацию возглавит первый секретарь ЦК Союза молодежи Чон Ён Нам.

"12 октября в Россию для участия в ХIХ Всемирном фестивале молодежи и студентов вылетела делегация Молодежного союза кимирсенизма-кимчениризма", - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице посольства в социальной сети Facebook.

Посол России в КНДР Александр Мацегора проводил участников фестиваля в пхеньянском аэропорту "Сунан", отметили в российском посольстве.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов начнется 14 октября. Участие в нем примут порядка 20 тыс. молодых профессионалов в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран.

Фотобанк
Перейти
Теги
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентовМацегора, Александр ИвановичРоссияКНДР
Читать далее
Первые участники Всемирного фестиваля молодежи прибывают в Сочи
12 октября, 10:27
Мутко: молодежи в России уделяется повышенное внимание как будущему страны и мира
12 октября, 10:12
Загрузить еще
ТАСС информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.