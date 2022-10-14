Делегация КНДР примет участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов

Делегацию КНДР возглавит первый секретарь ЦК Союза молодежи

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Делегация КНДР отправилась в четверг в Россию для участия в ХIХ Всемирном фестивале молодежи и студентов, который пройдет 14-22 октября. Как сообщили в посольстве РФ в КНДР, делегацию возглавит первый секретарь ЦК Союза молодежи Чон Ён Нам.

"12 октября в Россию для участия в ХIХ Всемирном фестивале молодежи и студентов вылетела делегация Молодежного союза кимирсенизма-кимчениризма", - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице посольства в социальной сети Facebook.

Посол России в КНДР Александр Мацегора проводил участников фестиваля в пхеньянском аэропорту "Сунан", отметили в российском посольстве.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов начнется 14 октября. Участие в нем примут порядка 20 тыс. молодых профессионалов в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран.