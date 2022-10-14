Мутко: молодежи в России уделяется повышенное внимание как будущему страны и мира

В Москве в преддверии XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов проходит встреча министров по молодежной политике

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. В России уделяется особое внимание молодежи как будущему страны и мира. Об этом заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко в ходе встречи министров по молодежной политике, которая проходит в Москве в преддверии XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

"Молодежь - будущее страны и мира, и в Российской Федерации ей уделяется повышенное внимание, в том числе и президентом России, который участвует в различных форумах и площадках, - сказал Мутко. - Также развитию молодежной политики уделяет большое внимание парламент страны, это находится в сфере правительства РФ. Мы имеем основу, стратегию развития молодежной политики в России, налажен постоянный диалог с молодежью, особенно его активной частью. Молодым гражданам России оказывается большая поддержка в развитии потенциала, создаются социальные лифты".

"Мы изменили законодательство: сегодня в 18 лет каждый может быть не только избирателем, но и может избираться в руководящие органы. Создаются различные платформы, конкурсы для молодежи. Например, самому молодому губернатору - Калининградской области - 30 лет. Большая поддержка оказывается волонтерству, студенческим объединениям, поисковым отрядам, молодым семьям", - добавил Мутко.

По словам вице-премьера РФ, встреча министров по молодежной политике будет полезна для обмена международным опытом. "Все вышесказанное - это только опыт России, но и вы обладаете опытом, который накопили в своих странах, - отметил он. - Хочется пожелать участникам встречи побольше диалога, обмена опытом, чтобы выработать общие взгляды и подходы. В мире много вызовов и угроз, и объединяя наши усилия легче сейчас и в будущем решать эти проблемы".

В мероприятии в Москве принимают участие представители более 70 стран-членов ООН. Одним из почетных гостей встречи выступит посланник генерального секретаря ООН по делам молодежи Джайатма Викраманаяке. Ранее сообщалось, что по итогам международной встречи будут выработаны алгоритмы совместных действий ряда стран по решению глобальных проблем современности.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоится с 14 по 22 октября в Сочи. В нем примут участие 20 тысяч молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран.