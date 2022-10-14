Первые участники Всемирного фестиваля молодежи прибывают в Сочи

Всего на фестиваль приедут 23,5 тыс. человек

СОЧИ, 12 октября. /ТАСС/. Около 5 тыс. участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС), работа которого будет проходить в Сочи с 15 по 22 октября, уже прибыли на курорт. Первыми с фестивальными площадками знакомятся волонтеры и представители СМИ, сообщила в четверг пресс-служба администрации Сочи.

"В Сочи уже прибыли порядка 5 тыс. участников, а всего их будет 23,5 тыс. Для них организаторами подготовлена насыщенная культурная, спортивная и образовательная программа, яркие церемонии открытия и закрытия фестиваля. Также в Сочи в эти дни прибывают волонтеры и 1,5 тыс. журналистов из 35 стран, которые будут освещать ход Всемирного молодежного форума", - говорится в сообщении.