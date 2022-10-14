Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 2017 14-22 октября
Москва / Сочи
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12 октября, 10:27
Первые участники Всемирного фестиваля молодежи прибывают в Сочи

Всего на фестиваль приедут 23,5 тыс. человек

СОЧИ, 12 октября. /ТАСС/. Около 5 тыс. участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС), работа которого будет проходить в Сочи с 15 по 22 октября, уже прибыли на курорт. Первыми с фестивальными площадками знакомятся волонтеры и представители СМИ, сообщила в четверг пресс-служба администрации Сочи.

"В Сочи уже прибыли порядка 5 тыс. участников, а всего их будет 23,5 тыс. Для них организаторами подготовлена насыщенная культурная, спортивная и образовательная программа, яркие церемонии открытия и закрытия фестиваля. Также в Сочи в эти дни прибывают волонтеры и 1,5 тыс. журналистов из 35 стран, которые будут освещать ход Всемирного молодежного форума", - говорится в сообщении.

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С четверга на территории Имеретинской низменности, где расположены основные места проживания гостей фестиваля, введено ограничение движения частного автотранспорта, на время мероприятия полностью пешеходной станет улица Триумфальная.

С 14 октября проход в Олимпийский парк, на территории которого находятся площадки проведения мероприятий фестиваля, будет возможен только по специальной аккредитации. В дни фестиваля рядом с Олимпийским парком запрещена продажа любого алкоголя, в пятикилометровой зоне под запрет попала реализация алкогольных напитков крепостью свыше 16,5 градусов.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством XIX фестиваля молодежи.

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