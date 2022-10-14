Мутко пообещал создать все условия для работы на Всемирном фестивале молодежи и студентов

Вице-премьер РФ надеется, что молодежь лучше друг друга узнает и поймет

МОСКВА, 12 октября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. На XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов, который пройдет в России, будут созданы все условия для хорошей работы. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко.

"Наследие - это молодежь, которая будет управлять своими странами, - сказал Мутко, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС. - Они будут обмениваться своими взглядами на жизнь, на образование, на его доступность. Это не материальное наследие, это - будущее мира на планете. Мы рады, что этот фестиваль приходит к нам, мы создаем все условия для хорошей работы".

"Надеюсь, что молодежь лучше друг друга узнает и поймет. Многие помнят тот фестиваль (1985 года в Москве - прим. ТАСС), я - тоже. Это был большой праздник, большое единение молодежи, много красивых лиц, улыбок. Отчасти мы сделаем этот фестиваль более деловым, хотя будут различные площадки", - добавил вице-премьер.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.