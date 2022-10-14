Лавров примет участие в работе Всемирного фестиваля молодежи в Сочи

Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что министр выступит на первом глобальном Форуме молодых дипломатов, который состоится в рамках фестиваля

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие в работе Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС), который пройдет в Сочи с 14 по 22 октября. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Лавров примет участие в научно-образовательной и дискуссионной программах Всемирного фестиваля", - сообщила Захарова. Она отметила, что ожидается выступление российского министра на первом глобальном Форуме молодых дипломатов, который состоится в рамках форума.

"Фестиваль призван сплотить молодежь разных континентов в интересах достижения мира, справедливости и взаимопонимания", - подчеркнула дипломат.

ВФМС пройдет в России с 14 по 22 октября. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия пройдут в Олимпийском парке Сочи с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики.

Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством XIX фестиваля молодежи.