Посланник ООН: молодежь играет важную роль в создании безопасного будущего

Джайатма Викраманаяке подчеркнула, что за последние 20 лет в области развития молодежной повестки произошел большой прогресс

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Молодое поколение является ключом к устойчивому развитию мира и безопасности. Об этом заявила в четверг посланник генсека ООН по делам молодежи Джайатма Викраманаяке на открытии министерской встречи руководителей ведомств, занимающихся реализацией молодежной политики.

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Дипломат напомнила, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своей инаугурационной речи выступил за увеличение вовлеченности молодежи в жизни общества.

"К сожалению, господин Гутерриш сегодня не смог присоединиться к нам, но он попросил меня донести до вас благодарность правительству РФ за организацию этого мероприятия и за предоставление платформы для всех министров, занимающихся молодежной политикой", - отметила она.

По ее словам, за последние 20 лет в области развития молодежной повестки произошел большой прогресс.

"Однако еще многое остается сделать в этой области, так как молодые люди не полностью реализовывают свой потенциал как агенты будущего, - указала Викраманаяке. - Мы оставляем позади молодых людей, в то время как молодежь является важнейшим активом, которым обладают наши страны, это ключ к устойчивому развитию мира и безопасности".

"С помощью молодых людей мы можем создать лучший мир для всех нас, - подчеркнула она. - Мы должны убедиться, что приоритеты молодежной политики поддерживаются большим объемом инвестиций. Уверена, что вложение в молодежь - это умное вложение в будущее нашего мира и наших стран".

Министерская встреча руководителей ведомств, занимающихся реализацией молодежной политики, проходит в Москве в преддверии XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС), который откроется через несколько дней и соберет 20 тыс. молодых профессионалов в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран.