Сербская делегация назвала Всемирный фестиваль молодежи событием планетарного масштаба

Посол России в Сербии Александр Чепурин пожелал всем участникам делегации достойно представить свою страну на ВФМС-2017

На мероприятии собрались около 300 членов сербской делегации, а также гости и официальные лица. На входе всем желающим вручали футболки с символикой Сербии.

БЕЛГРАД, 12 октября. /ТАСС/. XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов (ВФМС) станет событием планетарного масштаба. Такое мнение выразили в четверг представители сербской делегации во время торжественной церемония проводов в Русском доме Белграда.

Представители сербской делегации рассказали об этапах своей подготовки к ВФМС, отметив огромное значение фестиваля для укрепления российско-сербских отношений и "поистине планетарный масштаб этого молодежного события".

Затем перед собравшимися выступил посол России в Сербии Александр Чепурин, который пожелал всем участникам достойно представить свою страну на этом мероприятии. "Вы все сегодня несете Сербию и ее культуру всему миру, у МИД Сербии появилось 300 новых послов в мире. Мы все вам по-хорошему завидуем и желаем удачи. Это третий фестиваль, который пройдет в России, а первый прошедший в СССР ВФМС 1957 года стал революционным, перевернул сознание всего человечества", - напутствовал молодежь российский дипломат.

Свои пожелания делегации также озвучили представители Министерства культуры Сербии, после чего начался концерт, в рамках которого зрители услышали известную косовскую песню "Смуглянку", а также известную сербскую песню времен Первой мировой "Тамо далеко". Закончилось мероприятие показом познавательного фильма о Николе Тесле.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей, в том числе представители различных общественных организаций, преподаватели и политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX фестиваля молодежи.