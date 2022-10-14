О фестивале

Перед открытием фестиваля 13 и 14 октября аэропорт будет принимать около 9 тыс. человек ежедневно

СОЧИ, 12 октября. /ТАСС/. Более 155 тыс. пассажиров прибудут через аэропорт Сочи в период проведения Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС). В пиковые дни воздушная гавань готовится обслуживать до 9 тыс. человек, сообщила в четверг пресс-служба управляющей компании "Базэл Аэро".

"Международный аэропорт Сочи в дни проведения масштабного мероприятия планирует обслужить более 155 000 пассажиров на прилет и на вылет, в том числе участников и гостей фестиваля, а также более 1120 взлетно-посадочных операций", - отмечается в сообщении "Базэл Аэро".

Массовый прилет гостей и участников ВФМС ожидается перед открытием форума, 13 и 14 октября, когда ежедневно в аэропорт Сочи будет прибывать около 9 тыс. пассажиров. На вылет пиковыми днями станут 22-23 октября, когда аэропорт готов будет обслуживать более 9,3 тыс. пассажиров в сутки.

"Благодаря большому опыту работы с участниками международных мероприятий, таких как Всемирные хоровые игры, фестиваль искусств имени Юрия Башмета, музыкальный конкурс молодых исполнителей "Новая волна", отлаженному механизму работы производственных служб и постоянной работе над улучшением сервиса, аэропорт Сочи готов к обслуживанию гостей города-курорта", - процитировали в пресс-службе слова генерального директора "Базэл Аэро" Леонида Сергеева.

В Сочинской таможне ТАСС сообщили, что международными авиарейсами в аэропорт Сочи планируют прибыть более 1500 гостей и участников форума. Накануне авиарейсами Стамбул - Сочи и Виндхук (Намибия) - Сочи прилетели первые гости фестиваля.

"Таможенный контроль был осуществлен в отношении 190 человек и более 3,5 тонн багажа, пассажиры привезли личные вещи, сувениры, национальные костюмы для предстоящего международного мероприятия. Таможенный осмотр багажа проводился в багажном отделении международного сектора аэропорта, оборудованном рентгентехникой, что позволило осуществить контроль багажа до его выдачи, быстро и незаметно для пассажиров", - отметили в таможне.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством XIX фестиваля.