Светлана Чупшева подчеркнула необходимость "поощрять волонтеров, давать им понять, насколько большую ценность их деятельность представляет для общества"

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Волонтерское движение должно получить системную поддержку со стороны регионов, чтобы решить проблему отсутствия инфраструктуры для его развития. Работа в этом направлении ведется АСИ совместно с НКО и Общественной палатой, сообщила ТАСС генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Проблема волонтерства будет обсуждаться на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи, который пройдет с 14 по 22 октября.

"Для регионов разработан стандарт поддержки добровольческой деятельности - всего девять пунктов, в том числе касающихся обеспечения инфраструктурой и ресурсами, разработки и тиражирования образовательных программ. Немаловажно и поощрять волонтеров, давать им понять, как важен их вклад и насколько большую ценность их деятельность представляет для общества", - отметила Чупшева.

Кроме того, генеральный директор Агентства стратегических инициатив пояснила, что в каждом регионе должно появиться единое должностное лицо, в ранге не ниже вице-губернатора, ответственное за взаимодействие с волонтерами. Предполагается, что это позволит решить немало организационных проблем.

"Сегодня основная проблема состоит в том, что в регионах практически нет никакой инфраструктуры и мер поддержки для волонтеров - нет помещений, нет образовательных программ и нет людей, которые могут учить, отсутствуют минимально необходимые ресурсы. Со стороны органов власти отношение к тем, кто совершенно бескорыстно помогает другим, в лучшем случае сочувственное, а в худшем - как к помехе, назойливой и бесполезной", - уточнила Чупшева.

Проблемы волонтерства

Ранее опрошенные ТАСС эксперты сошлись во мнении, что добровольческое движении в России будет развиваться активнее с поддержкой власти и бизнеса. Это позволит решить те проблемы, которые стоят перед волонтерами в разных регионах страны. Эксперты отмечают, что волонтерам прежде всего мешает недостаточное освещение их деятельности в СМИ, в связи с чем люди все еще не понимают, зачем нужно заниматься волонтерством.

Второй важной проблемой для волонтерского движения является отсутствие взаимопонимания между гражданскими активистами и государственным сектором, так как в результате бюрократических проволочек работа добровольцев значительно тормозится.

Также волонтерам не хватает ресурсов - например, помещений, где они могли бы собираться, канцтоваров или печатных материалов. Для самих благотворительных фондов немаловажной проблемой также является обучение волонтеров и их ответственность, так как в работе с разными категориями нуждающихся существуют свои особенности.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX фестиваля молодежи.