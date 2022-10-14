О фестивале

Участники саммита обсудят актуальные международные и межнациональные вопросы, а также обменяются опытом в области развития молодежных организаций и студенческого самоуправления

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 октября. /ТАСС/. Саммит студенческих лидеров государств-участников СНГ пройдет в Севастополе в рамках региональной программы Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи.

"С 14 по 17 октября Севастополь станет площадкой для проведения ежегодного саммита студенческих лидеров государств-участников СНГ, в рамках которого в Севастополь приедут представители стран постсоветского пространства. Также в эти даты в Севастополе состоится региональная программа XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, участниками которой станут 50 иностранных делегатов и молодежь Севастополя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участников саммита ждет образовательная и дискуссионная программы: они обсудят актуальные международные и межнациональные вопросы, а также поработают в группах с целью обмена опытом в области развития молодежных организаций и студенческого самоуправления. Кроме того, гости Севастополя посетят различные экскурсии.

Саммит студенческих лидеров государств-участников СНГ объединяет лидеров студенческого самоуправления, а также молодежных организаций и объединений из России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Украины. Его работа направлена на укрепление отношений в сфере международного молодежного сотрудничества студенческих и молодежных лидеров государств- участников СНГ.

Организаторами саммита являются управление по делам молодежи и спорта Севастополя, Севастопольский госуниверситет, Международный молодежный центр и филиал Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова в Севастополе.

Ранее сообщалось, что в рамках региональной программы Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который продет в октябре в Сочи, в Севастополь приедет 50 иностранных делегатов из США, Европы и других стран. Региональная программа в Севастополе направлена на ознакомление участников фестиваля с историей города. Кроме того, они заложат капсулу с посланием к участникам Фестиваля к молодежи 2067 года.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством XIX фестиваля.