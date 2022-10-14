По словам директора департамента молодежной политики региона, каждая иностранная делегация "получит уникальный платок с символикой фестиваля"

ОРЕНБУРГ, 12 октября. /ТАСС/. Оренбургская область представит на стенде на выставке регионов на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи оренбургские платки и яшму. Об этом сообщили в четверг ТАСС в департаменте молодежной политики Оренбургской области.

"В экспозиции помимо успешных технологических и инновационных проектов области будут представлен известный на весь мир бренд региона - оренбургские пуховые платки. Каждая иностранная делегация получит уникальный платок с символикой фестиваля", - сказала директор департамента молодежной политики региона Ирина Останина.

Также участники фестиваля увидят на стенде глиняные фигурки казаков, которые издавна изготавливаются в казачьих станицах, а также экземпляры пейзажной орской яшмы. Именно из нее отделывались московское метро и Мавзолей, изделия из нее хранятся в Эрмитаже.

Двенадцатого октября 150 участников фестиваля отправились из Оренбурга в Сочи, 50 волонтеров уехали неделю назад. Каждый участник одет в специально пошитую форму - куртка с принтом пухового платка, футболка с изображением герба Оренбуржья и шапка с Мишаней - официальным символом фестиваля.

С 14 по 17 октября в Оренбурге пройдет региональная программа фестиваля, в город приедет молодежь из 54 стран. В рамках образовательной программы, ключевым событием которой станет панельная дискуссия об экономике будущего и инновациях в производстве, участники посетят четыре предприятия - производственную компанию "Пластик", завод бурового оборудования, индустриальный парк "Оренбургский пуховый платок" и молокоперерабатывающий завод "Летний луг".

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартует 14 октября в Москве, где пройдет международный парад- карнавал, а основные события фестиваля пройдут 15-22 октября в Сочи. Форум соберет 20 тыс. молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет более чем из 180 стран. В празднике будут задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня Фестиваля посетят 15 российских регионов от Калининграда до Владивостока.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.