Андрей Никитин предложил участникам мероприятия после возвращения из Сочи в рамках встречи обсудить будущие проекты

"Елизавета Романова из Великого Новгорода занимается волонтерством и на фестивале планирует узнать, как работают добровольцы по всему миру, чтобы использовать этот опыт в области. Привлечь еще больше иностранных студентов в университет - цель Людмилы Бабаркиной, которая будет представлять на фестивале НовГУ им. Ярослава Мудрого", - сообщили в пресс-службе.

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Представители Новгородской области отправились на XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи за волонтерским опытом и с целью привлечь в регион иностранных студентов. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Кроме того, в составе новгородской делегации молодые спортсмены, ученые, представители общественных организаций. Всего в Сочи отправился 41 участник из Великого Новгорода, Валдайского, Новгородского, Старорусского, Холмского, Маловишерского и Боровичского районов. На фестивале также уже работают новгородские волонтеры.

Избранный губернатор Новгородской области Андрей Никитин пожелал ребятам получить новый опыт и найти новых друзей. "Посмотрите, чем занимается молодежь в разных странах. Мы сможем реализовать интересные проекты других регионов в нашей области", - сказал он.

Никитин предложил участникам фестиваля после возвращения из Сочи вновь встретиться и обсудить будущие проекты. "Поговорим о том, что мы должны сделать, для того чтобы Новгородская область стала местом, где вам будет интересно, где вы видите для себя перспективы", - сказал он.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартует 14 октября в Москве, где пройдет международный парад- карнавал, а основные события фестиваля пройдут 15-22 октября в Сочи. Форум соберет 20 тыс. молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет более чем из 180 стран. В празднике будут задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов от Калининграда до Владивостока.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.