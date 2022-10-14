Разные страны - разные проблемы

Глава Росмолодежи отметил схожесть проблем, стоящих перед "молодым поколением в разных странах мира", и отнес к ним вопросы трудоустройства и самореализации
МОСКВА,12 октября. /ТАСС/. Посланник генерального секретаря ООН по делам молодежи Джайатма Викраманаяке призвала страны мира активнее обеспечивать участие молодежи в политической жизни.
"Я думаю, что молодые люди должны иметь возможность выражать свое мнение, свою обеспокоенность событиями, происходящими в политике. Мне кажется, что необходимо молодежь вовлекать в конструктивный диалог с политиками и правительственными организациями", - сказала Викраманаяке на встрече представителей ведомств по делам молодежи, которая проходит в Москве.
"Также необходимо, чтобы большее количество молодежи непосредственно принимало участие в политике, становились политиками. Я уверена, что это должно происходить в каждой стране", - добавила она.
Глава Росмолодежи Александр Бугаев рассказал ТАСС, что "проблемы, которые стоят перед молодым поколением в разных странах мира, похожи". "Это вопросы трудоустройства, самореализации, сегодня много об этом говорилось", - добавил он.
Он отметил, что в некоторые странах существуют проблемы, характерные только для этих государств.
Выступления некоторых участников встречи касались преимущественно проблем, существующих в их государствах, некоторые, наоборот, говорили об общих вызовах, стоящих перед молодежью мира.
В частности, министр образования, науки и технологий Антигуа и Барбуды Майкл Браун напомнил собравшимся о разрушительных последствиях обрушившегося в начале сентября на островное государство урагана "Ирма". Он отметил, что в результате разгула стихии была уничтожена значительная часть учебных заведений, "школы были фактические стерты с лица земли, колледжи фактически более не существуют", - отметил он.
По его словам, молодежи необходимо полностью восстановить разрушенную страну и сделать ее более защищенной перед будущими ударами стихии. Он завершил свое выступление приглашением в страну, которая будет восстановлена после урагана.
Министр образования Белоруссии Игорь Карпенко сосредоточился на необходимости учета мнения работодателей при формировании образовательных стандартов. Выступления представителей Армении и Азербайджана касались вопросов безопасности, а представитель Китая обратил внимание на морально-нравственные аспекты воспитания подрастающего поколения.
Во встрече принимают участие представители ведомств по делам молодежи из 70 стран мира. Как ожидается, 14 октября они пройдут по центральным улицам Москвы в рамках парада-карнавала в честь Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС), а после шествия отправятся в Сочи, где 15 октября состоится открытие фестиваля.
Всемирный фестиваль молодежи и студентов откроется в Сочи 15 октября и завершится по 22 октября 2017 года. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей, в том числе 10 тыс. иностранцев. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.
В первые дни ВФМС 2 тыс. иностранных гостей посетят 15 субъектов РФ в рамках региональной программы, которая предусмотрена впервые в истории фестивалей.
Ранее ВФМС проходили в Москве дважды, в 1957 и 1985 годах. VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов в 1957 году стал крупнейшим за всю историю движения, в нем приняли участие свыше 34 тыс. молодых людей из более чем 100 стран мира.
Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.