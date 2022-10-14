Глава Росмолодежи отметил схожесть проблем, стоящих перед "молодым поколением в разных странах мира", и отнес к ним вопросы трудоустройства и самореализации

МОСКВА,12 октября. /ТАСС/. Посланник генерального секретаря ООН по делам молодежи Джайатма Викраманаяке призвала страны мира активнее обеспечивать участие молодежи в политической жизни.

"Я думаю, что молодые люди должны иметь возможность выражать свое мнение, свою обеспокоенность событиями, происходящими в политике. Мне кажется, что необходимо молодежь вовлекать в конструктивный диалог с политиками и правительственными организациями", - сказала Викраманаяке на встрече представителей ведомств по делам молодежи, которая проходит в Москве.

"Также необходимо, чтобы большее количество молодежи непосредственно принимало участие в политике, становились политиками. Я уверена, что это должно происходить в каждой стране", - добавила она.

Глава Росмолодежи Александр Бугаев рассказал ТАСС, что "проблемы, которые стоят перед молодым поколением в разных странах мира, похожи". "Это вопросы трудоустройства, самореализации, сегодня много об этом говорилось", - добавил он.

Он отметил, что в некоторые странах существуют проблемы, характерные только для этих государств.

Разные страны - разные проблемы

Выступления некоторых участников встречи касались преимущественно проблем, существующих в их государствах, некоторые, наоборот, говорили об общих вызовах, стоящих перед молодежью мира.