Волонтеры Всемирного фестиваля молодежи произнесли в Сочи клятву добровольца

Представитель оргкомитета ВФМС отметила, что при отборе волонтеров "в среднем был конкурс семь человек на место"

СОЧИ, 12 октября. /ТАСС/. Волонтеры Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС), до открытия которого остались считанные дни, впервые собрались в Сочи вместе, чтобы произнести клятву добровольца. Хором из 5 ты. голосов представители всех 85 регионов России пообещали в четверг помогать участникам и гостям молодежного форума, быть единой командой и не бояться трудностей, передал с церемонии открытия волонтерского городка корреспондент ТАСС.

По словам руководителя управления по работе с волонтерами дирекции по подготовке и проведению фестиваля Анны Захматовой, помогать организаторам молодежного фестиваля в Сочи отобрали только самых достойных. "Двадцать волонтерских центров помогали нам отбирать лучших из лучших. К примеру, в Московской области конкурс был 30 человек на место, а по всей России у нас в среднем был конкурс семь человек на место, как в хороший вуз <...> Желаю вам, чтобы этот фестиваль подарил не только лучших друзей, опыт работы на крупных мероприятиях, но и хорошее настроение, которое будет вас сопровождать всю вашу долгую счастливую жизнь", - сказала, приветствуя волонтеров, представитель оргкомитета ВФМС.

До официального открытия Всемирного фестиваля молодежи добровольцы пройдут финальные этапы подготовки к работе на объектах. Каждый из них приехал в Сочи в том числе и за опытом. Студентка Уральского федерального университета, будущий социолог Мария Гуляева решение стать волонтером приняла год назад, подала заявку и прошла строгий отбор."Захотелось стать свидетелем мирового события, жду новых впечатлений, новых знакомств. Помогать участникам Всемирного фестиваля это же так здорово", - считает волонтер.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX фестиваля.