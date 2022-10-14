О фестивале

Перекрытия вводятся в связи с подготовкой и проведением парада-карнавала студентов, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Движение автотранспорта на нескольких улицах Москвы перекроют 13 и 14 октября в связи с подготовкой и проведением парада-карнавала, который пройдет в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"Перекрытия вводятся в связи с подготовкой и проведением парада-карнавала студентов, посвященного XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что с 6:00 13 октября до 18:00 14 октября будет перекрыта площадь Васильевский Спуск.

Также с 6:00 до 18:00 14 октября перекрытия будут действовать на улицах Варварка и Ильинка, на Ипатьевском, Никольском и Рыбном переулках, на участке Москворецкой набережной от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста, на участке Кремлевской набережной от Большого Москворецкого моста до Пречистенской набережной, на участке улицы Ленивка от Пречистенской набережной до улицы Волхонка. Будут перекрыты и участок Соймоновского проезда от Пречистенской набережной до улицы Волхонка, участок Пречистенской набережной и съезд с Большого Каменного моста на Кремлевскую набережную. Частично перекроют Большой Москворецкий мост. 14 октября с 6:00 до 18:30 будет перекрыта Фрунзенская набережная.

Кроме того, 14 октября с 12:00 до 18:30 будет перекрыта улица Тимура Фрунзе от Фрунзенской набережной до Комсомольского проспекта, улица 1-я Фрунзенская от Фрунзенской набережной до Комсомольского проспекта, улица 2-я Фрунзенская от Фрунзенской набережной до Комсомольского проспекта, улица 3-я Фрунзенская от Фрунзенской набережной до Комсомольского проспекта, а также Крымский проезд от Комсомольского проспекта до Фрунзенской набережной, Новокрымский проезд - от дома №3 до Пречистенской набережной. Также для автотранспорта закроют Турчанинов переулок от дома №2 до Пречистенской набережной, Хилков переулок от дома №1, корп. 2 до Пречистенской набережной, Коробейников переулок от Бутиковского переулка до Пречистенской набережной, 1-й Зачатьевский переулок от Курсового переулка до Пречистенской набережной, Курсовой переулок - от дома №5, стр. 3 до Соймоновского проезда, 3-й Обыденский переулок от 1-го Обыденского переулка до Соймоновского проезда.

Также 14 октября с 6:00 до 19:30 будут действовать перекрытия на Лужнецкой набережной, улице Лужники от Новодевичьей набережной до Лужнецкой набережной, а также по улице Хамовнический Вал с 12:00 до 19:30.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов