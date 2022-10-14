Московское метро выпустит билеты в честь Всемирного фестиваля молодежи

Всего изготовлено 600 тыс. билетов, на лицевой стороне которых будет изображен логотип фестиваля, а внутри - земной шар с белым голубем мира

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Московский метрополитен выпустит в продажу билеты, посвященные Всемирному фестивалю молодежи и студентов (ВФМС), который пройдет в России с 14 по 22 октября. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба столичной мэрии.

"Метрополитен выпустит билеты "Единый" на одну, две, 20 и 40 поездок с особым дизайном, посвященным XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов. Для пассажиров изготовлено 600 тыс. билетов", - приводит пресс-служба слова первого заместителя начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

На лицевой стороне билета будет изображен логотип фестиваля: цветок из пяти лепестков, внутри которого - земной шар с белым голубем мира.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов