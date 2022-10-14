Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 2017 14-22 октября
Москва / Сочи
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13 октября, 08:56
Делегация Колымы отправилась на фестиваль молодежи в Сочи

Руководитель делегации Алексей Попков подчеркнул, что ребята едут на фестиваль с прекрасным настроением

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Сорок четыре молодых человека представят Колыму на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи, сообщила в пятницу пресс-служба правительства Магаданской области.

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"Десять из них уже улетели туда в качестве волонтеров, а 13 октября участники делегации от Магаданской области вылетели к месту проведения этого масштабного события", - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель делегации Алексей Попков, молодежь Колымы едет на фестиваль с прекрасным настроением.

"Все просто переполнены эмоциями, ребята очень ждут фестиваля. Все уже хотят побыстрее приехать и приступить к делу, начать общаться, встречаться с людьми. Нам предстоит опекать представителей Уганды и Китая. Общаться будем со всеми, но более плотно с ребятами из этих двух стран ", - цитирует пресс-служба Попкова.

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XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартует 14 октября в Москве, где пройдет международный парад- карнавал, основные события фестиваля пройдут 15-22 октября в Сочи. Форум соберет 20 тыс. молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике будут задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.

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