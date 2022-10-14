Всемирный фестиваль молодежи возглавил рейтинг популярных событий осени

Туристы в октябре и ноябре текущего года также планируют поехать на фортепьянный фестиваль "Подмосковные вечера искусств" и культурно-спортивный фестиваль "Мирный Кавказ"

СОЧИ, 13 октября. /ТАСС/. Всемирный фестиваль молодежи и студентов, открывающийся в Сочи 15 октября, возглавил рейтинг лучших фестивалей осени среди туристов. Об этом сообщается в пятницу на сайте аналитического агентства "Турстат".

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"Фестиваль молодежи в Москве и Сочи лидирует по популярности осенних фестивалей. Рейтинг составлен по результатам анализа популярности фестивалей", - говорится в сообщении.

Кроме молодежного форума, самостоятельные туристы в октябре и ноябре планируют поехать на фортепьянный фестиваль "Подмосковные вечера искусств" в Московскую область, музыкальный фестиваль "Евразия" в Екатеринбурге, культурно-спортивный фестиваль "Мирный Кавказ" во Владикавказе, фестиваль "Шедевры мировой классики" в Калининграде. Также россияне собираются посетить фольклорный фестиваль "Золотые родники" в Пскове, театральный фестиваль "Маскерадъ" в Пензе, оперный фестиваль в Чебоксарах, фестиваль "Северное сияние" в Якутске и праздник "Дни оренбургского пухового платка" в Оренбурге.

По данным агентства, событийный туризм является одной из основных причин роста внутреннего туризма в 2017 году.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики.

Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX фестиваля.