Новый мир - новые вызовы

По мнению экспертов, в будущем молодое поколение столкнется с множеством новых вызовов, в том числе с масштабной цифровизацией и экономический нестабильностью

Перед участниками фестиваля выступит в том числе председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин и президент ЦСР Павел Кадочников. Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) также примут участие в разнообразных дискуссиях и программе "Экономика для будущего развития", где обсуждения будут проходить в формате пленарных докладов, деловых игр и форсайт-сессий.

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Будущее российской и мировой экономики обсудят на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов, который пройдет в Сочи с 14 по 22 октября. Одной из тем фестиваля станет "Мир в 2030 глазами экономистов и предпринимателей", где молодое поколение сможет обсудить будущее и пофантазировать на эту тему, а также прислушаться к мнению экспертов.

"Ключевой вызов - готовность к технологичному будущему. Наблюдается значительный спрос на новые технологии со стороны молодежи - 59% готовы купить "умную одежду", 48% - воспользоваться услугами дистанционного врача, 43% мечтают о роботе-помощнике", - говорит заведующий отделом исследований цифровой экономики Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ Константин Вишневский. Но существует разрыв между спросом и навыками владения даже новыми технологиями, добавляет эксперт. Так, по данным ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, только каждый пятый сегодня владеет навыками использования программ для редактирования фото-, видео- и аудиофайлов, и лишь 3% используют интернет для дистанционного обучения.

По мнению первого зампреда ЦБ РФ Ольги Скоробогатовой, сейчас общество переживает серьезный период трансформации - происходят изменения не только в обществе, технологиях и мировоззрении, но и создаются новые платформы для будущего финансово-экономического мира, считает Скоробогатова.

"Еще 10-15 лет назад была тема, что во главе угла стоит клиент в финансовой сфере, затем во главе угла стояли банки или компании. Сейчас во главе угла стоит человек с его потребностями. Тот, кто научится их удовлетворять, будет реально успешным, если он работает на компанию", - говориоа Скоробогатова, выступая ранее перед студентами на форуме Finopolis в Сочи.

Профессии будущего

В подготовленном Агентством стратегических инициатив (АСИ) и фондом "Сколково" "Атласе новых профессий" (альманах перспективных отраслей и профессий на ближайшие 15-20 лет) говорится о том, все больше людей начнут заниматься творческой деятельностью и станут авторами художественных произведений - как из-за доступности изобразительных технологий, так и из-за размытости критериев искусства.

В финансовой сфере, по мнению Ольги Скоробогатовой из ЦБ, грань между финансовыми и IT-технологиями постепенно стирается. "Они же перетекают в одно, и через некоторое время, я думаю, будет уже тема не IT, а тема просто технологий, которые применяются в той или иной сфере", - отмечала она.

В ЦБ РФ был создан департамент финансовых технологий, который проводит исследования по нескольким основным темам: технология больших данных, технология распределенных реестров, машинное обучение и роботизация. А затем этот департамент ЦБ дает рекомендации рынку в отношении новых технологий, которые могут применяться в бизнес-моделях. ЦБ также начал сотрудничество с рядом вузов по программам открытия профессий нового вида. "Это не финансисты отдельно, не технологи отдельно, это не экономисты отдельно - это специалисты которые стоят на стыке финансов, технологии и безопасности", - сказала Скоробогатова на форуме Finopolis.

Переход от традиционных профессий к портфелям компетенций и навыков будет наблюдаться уже в ближайшие годы, считает Вишневский из ВШЭ. "В цифровой экономике, основу которой составляют "сквозные" технологии (большие данные, нейротехнологии и искусственный интеллект, системы распределенного реестра, квантовые технологии, промышленный интернет и другие), на первый план выйдут "сквозные" навыки, soft skills - системное видение, критическое мышление, креативность, умение "работать" с будущим, чувствовать глобальные тренды и пользоваться открывающимися окнами возможностей. В экономике будущего, экономике данных, будут востребованы компетенции, связанные с данными, - интеллектуальный анализ данных, управление "большими данными", визуализация данных, обуславливающие объединение нескольких профессий в современном понимании. Например, дизайнер биологических систем, разработчик моделей для строительных 3D-принтеров, инженер-программист беспилотных летательных аппаратов", - говорит эксперт.

Безопасность и личные данные

По мнению экспертов, масштабная цифровизация является в то же время и опасностью, так как вместе с внедрением компьютерных технологий возрастает и количество кибератак. К примеру, если начале 2000-х годов ежегодные потери бизнеса от хакерских атак оценивались в десятки миллиардов долларов, то в последние два года они превышают $400 млрд.

Как считает глава "Лаборатории Касперского" (компания разрабатывает антивирусное ПО) Евгений Касперский, к 2030 году в архитектуре компьютерных систем должны произойти существенные изменения, и на смену парадигмы safety and security придет immunity. "То есть системы будут спроектированы таким образом, что взломать их будет дороже, чем стоит сама зашифрованная информация, - пояснил он ТАСС. - Это старый хороший закон криптографии: взлом шифра должен быть дороже, чем стоимость зашифрованной информации. То же самое справедливо и для безопасности - система является защищенной, если ее взлом дороже, чем возможный ущерб. Я очень надеюсь, что к 2030 году большая часть критической инфраструктуры в мире будет построена на этих принципах".

Огромными темпами растет и количество утечек конфиденциальной информации. Если десятилетие назад в мире фиксировалось всего несколько сотен утечек в год, а их объем исчислялся тысячами потерянных записей, то сегодня наблюдаются тысячи случаев по всему миру, которые приводят к миллиардным потерям.

По данным аналитического центра InfoWatch, объем скомпрометированных в результате утечек в январе - июне 2017 года записей персональных и платежных данных, включая номера социального страхования, реквизиты пластиковых карт и иную критически важную информацию, увеличился по сравнению с первым полугодием 2016 года почти в восемь раз - с 1,06 млрд до 7,78 млрд записей. Это больше, чем за весь 2016 год, когда общий объем скомпрометированной информации в мире составлял всего около трех миллиардов записей.

"Коммерческие и государственные сервисы обрабатывают все больше данных в электронном виде, и такие данные крайне ликвидны, - отметил Сергей Хайрук, аналитик ГК InfoWatch, российского разработчика решений в области информационной безопасности предприятий. - Сектор высоких технологий очень сильно подвержен утечкам информации, как и финансово-кредитная сфера. Эти отрасли вызывают наибольший интерес со стороны злоумышленников - в них большая часть данных была скомпрометирована умышленно". По его словам, это как раз те сегменты, которые являются драйверами цифровой экономики, с развитием которой нужно уделять особое внимание вопросам регулирования и информационной безопасности каждого из процессов цифровой трансформации.

К 2030 году не останется даже иллюзии приватности в интернете, считает директор по маркетингу Solar Security Валентин Крохин. "Противостояния между государствами тоже, скорее всего, в большой степени уйдут в киберпространство. Это не только дешевле, но часто и эффективнее. При этом "зависимость от хакеров" вряд ли возникнет, поскольку технологии защиты развиваются в целом сопоставимыми темпами с технологиями нападения", - сказал он.