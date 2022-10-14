Парламентарий от ЛДПР Михаил Дегтярев отметил, что в бедах, которые преследуют американских политиков, был виноват президент, хакеры, теперь покемоны

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Обвинение телеканала CNN, утверждающего что связанные с Россией структуры использовали популярную мобильную игру Pokemon Go с целью разжигания ненависти среди жителей США, абсурдны на фоне Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС), который пройдет в России с 15 по 22 октября в Сочи. Такое мнение высказал в пятницу председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев (ЛДПР).

"В бедах, которые преследуют американских политиков, сначала был виноват президент, потом хакеры, теперь вот покемоны. Это полный абсурд, конечно, на фоне Всемирного фестиваля молодежи и студентов подобные заявления американских СМИ выглядят нелепо", - заявил он, выступая на пленарном заседании Госдумы.

По его словам, все гости фестиваля "хотят пообщаться с нашей молодежью, узнать побольше о нашей стране и заявить, что мир очень хрупкий и его нужно беречь".

Ранее телеканал CNN заявил, что связанные с Россией структуры предпринимали попытки использовать популярную мобильную игру Pokemon Go с целью разжигания ненависти среди жителей США. По данным телеканала, речь идет о запущенной ранее в соцсетях кампании под названием Don't Shoot Us, направленной на привлечение внимания американской общественности к случаям полицейского произвола в США по отношению к темнокожим. Как отмечает CNN, эта кампания выглядела так, будто она была организована активистами движения за права афроамериканцев Black Lives Matter. Однако, как утверждает телеканал, за ее созданием стояла российская компания "Агентство интернет-исследований", также фигурировавшая ранее в СМИ, как "фабрика троллей".

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством XIX фестиваля.