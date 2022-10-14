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молодёжи и студентов 2017 14-22 октября
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13 октября, 15:33
Эксперт: около 20% людей с ВИЧ в России не знают о своем статусе

По словам специалиста Минздрава, эти 20% инфицированных дают около половины новых случаев заражения

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Около 80% россиян, инфицированных ВИЧ, уже знают о своем статусе, но оставшиеся 20% дают примерно половину новых случаев заражения. Об этом сообщил ТАСС главный внештатный специалист Минздрава по ВИЧ-инфекции Евгений Воронин.

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Тема глобальных вызовов в сфере здравоохранения станет одним из векторов дискуссии в рамках научно- образовательного направления на Всемирном фестивале молодежи и студентов, который стартует в Сочи 15 октября.

"Наша задача - максимально выявить те 20% с ВИЧ, которые не знают, что они инфицированы, и дают ежегодно до 50% новых случаев заражения", - сказал он.

Воронин напомнил, что в России для этого проводятся масштабные программы диагностики в рамках реализации государственной стратегии противодействия распространения ВИЧ.

По словам главного внештатного эксперта Минздрава по ВИЧ-инфекции, ее распространение позволяют преодолеть четыре основных инструмента: повышение информированности общества, охват и эффективность тестирования, увеличение охвата антиретровирусной терапией и снижение вирусной нагрузки у максимального числа людей, получающих антиретровирусную терапию.

Вирусная нагрузка и приверженность

Исследования доказывают, что при уменьшение вирусной нагрузки на 1% снижает число новых случаев на 1,5%. "Это понятно, потому что есть такой протокол №52, он показал, что если человек получает АРВ-терапию, и у него нагрузка ниже порога определения, то риск передачи снижается на 96%", - сказал эксперт.

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Воронин также отметил, что значительные проблемы на данный момент в России и в мире сохраняются с приверженностью терапии. Для того, чтобы вирусная нагрузка продолжала не определяться, необходимо, чтобы пациент принимал препараты. Если же он прекращает, вирусная нагрузка увеличивается, а сам вирус формирует резистентность. В этой ситуации необходимо менять схему лечения, что повышает ее токсичность для организма и увеличивает ее стоимость.

По словам Воронина, приверженность лечению среди мужчин составляет 87%, а среди женщин - 67%.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

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