Гости фестиваля молодежи в Сочи познакомятся с Екатеринбургом с помощью 3D-велоэкскурсии

Все желающие увидят Театр драмы, Уральский федеральный университет, городскую администрацию, Театр оперы и балета и Театр музкомедии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Участники и гости Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи смогут познакомиться с Екатеринбургом на стенде Свердловской области с помощью 3D-экскурсии на велосипеде. Об этом сообщила в пятницу ТАСС директор Дома молодежи Екатеринбурга Лейла Расулова.

"На стенде Свердловской области все желающие смогут сесть на велосипед, надеть 3D-очки и прокатиться по самым знаковым местам Екатеринбурга: Театр драмы, Уральский федеральный университет, городская администрация, Театр оперы и балета, Театр музкомедии", - сказала Расулова.

Она добавила, что на стенде будут реализованы несколько проектов, представляющих регион. В одном из помещений будет воплощена интерактивная выставка "Алфавит Свердловской области", где каждой букве алфавита будет соответствовать событие, личность или факт, сыгравшие важную роль в жизни региона.

К примеру, при нажатии на букву "Ц" посетители стенда смогут прочитать информацию о царской семье, расстрелянной в Екатеринбурге, букве "П" будет соответствовать информация об Александре Попове - изобретателе радио, родившемся на территории нынешней Свердловской области, "Н" - это Невьянская наклонная башня, построенная в XVIII веке и являющаяся сейчас памятником культурного наследия федерального значения.

Расулова рассказала еще об одном проекте на свердловском стенде - интерактивном музее. Он развернется на площади около 50 квадратных метров и будет состоять из нескольких комнат, каждая из которых посвящена отдельной теме, связанной со Свердловской областью: литературе, истории, архитектуре, спорту, музыке.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России 14-22 октября. Он откроется 14 октября студенческим карнавалом в Москве, 15-16 октября Петербург, Калининград, Владивосток, Севастополь, Симферополь и Екатеринбург станут региональными площадками форума, а затем все его участники переместятся в Сочи, где в Олимпийском парке с 15 по 22 октября пройдут основные мероприятия.

Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей из примерно 190 стран, в том числе представители общественных организаций, преподаватели, политики. Свердловскую область представят 175 участников и 90 волонтеров, прошедших специальную подготовку.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.