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Общая стоимость российского участка магистрали оценивается в 3,58 трлн рублей

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Железная дорога приобретает новые конкурентные преимущества за счет ускорения доставки грузов и пассажиров и становится все более востребованным видом транспорта в новой экономической реальности. Тренды и перспективы в мировой железнодорожной отрасли планируется обсудить в рамках деловой программы Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Одной из масштабных задач является соединение Запада и Востока путем создания единого железнодорожного пояса - высокоскоростной магистрали "Евразия". Зачем миру новая магистраль Согласно предварительным расчетам, грузопассажирская ВСМ "Евразия" станет крупнейшим в мире проектом в сфере железнодорожного транспорта и позволит объединить крупнейшие высокоскоростные транспортные системы Европы и Китая. Его реализация позволит не просто изменить структуру трансконтинентальных перевозок и повысить конкурентоспособность железнодорожного транспорта - проект создаст значительные социально-экономические и агломерационные эффекты.

Мультипликативный эффект проекта будет выражен в повышении мобильности населения, создании условий для развития высоких технологий в сфере железнодорожного транспорта и ускорении темпов роста национальных экономик стран-участниц. Формируются новые сегменты бизнеса, в частности, грузовые перевозки по ВСМ. Такой вариант позволяет осуществить доставку груза со скоростью до 300 км/ч. В частности, использование новой ВСМ возможно для транспортировки грузов электронной торговли, объемы которой в последнее время растут впечатляющими темпами. В перспективе это позволит осуществлять доставку из Китая в Европу в среднем за трое суток. Проект в России Общая протяженность магистрали составит 9 тыс. 447 км (расстояние "Пекин - Москва - Берлин"), из которых по территории РФ - 2 тыс. 366 км. Общие капитальные затраты на строительство участка "Брест (Белоруссия) - Достык (Казахстан)" составляют 7,08 трлн рублей, участка "Достык - Урумчи (Китай)" - 0,76 трлн рублей.

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Стоимость российского участка ВСМ "Евразия" оценивается в 3,58 трлн рублей. Протяженность магистрали по территории России превысит 2,3 тыс. км по маршруту "Красное (граница с Белоруссией) - Москва - Казань - Екатеринбург - Челябинск - Золотая Сопка (граница с Казахстаном)". Ввод различных высокоскоростных участков в эксплуатацию возможен в разное время. Первым этапом новой ВСМ станет строительство участка "Москва - Казань", проектирование которого в настоящее время осуществляет российско-китайский консорциум. Начало строительства ВСМ "Москва - Казань" запланировано на 2018 год, ввод в эксплуатацию - на 2023 год. "ВСМ "Евразия" - это крупнейший в мире международный проект в сфере железнодорожного транспорта, часть инициативы "Один пояс - один путь", предполагающий интеграцию высокоскоростных железнодорожных сетей Европы и Китая, - отмечают в РЖД. - Предварительное ТЭО проекта показало высокую перспективность развития грузовых высокоскоростных перевозок по подобной инфраструктуре. Был проведен ряд исследований и моделирование переключения грузов и пассажиров на ВСМ с учетом чувствительности ко времени в пути, цене, качеству услуг". Прогнозы грузопотока и пассажиропотока по коридору "Евразия" базируются на работах, выполненных по заказу РЖД компаниями PricewaterhouseCoopers и Центр Экономики Инфраструктуры. В рамках этих работ были проведены исследования, включающие опросы грузоотправителей и населения, данные о тарифах и других условиях перевозки грузов и пассажиров, анализ грузо- и пассажиропотоков по видам транспорта и т.д. Эти параметры, а также схема финансирования и организационно-правовая модель проекта будут уточнены в ходе дальнейшей проработки и консультаций со всеми заинтересованными сторонами. Международное сотрудничество В настоящее время формируется план дальнейшего обсуждения проекта с партнерами и международным профессиональным сообществом. "Уже проведены предварительные переговоры с руководством Китайских и Казахстанских железных дорог, основные положения ТЭО представлены руководству Белорусских железных дорог, ведется их обсуждение. Взаимодействие со странами ЕС выстроено на площадке Международного союза железных дорог", - отмечают в РЖД.