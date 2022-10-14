Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 2017 14-22 октября
Москва / Сочи
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13 октября, 16:31
Иностранные участники посетят Нижний Новгород по пути на Всемирный фестиваль молодежи

Почти 100 студентов из разных стран смогут выполнить испытания ГТО, посетить образовательные тренинги и принять участие в закладке капсулы времени

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Почти 100 иностранных участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов по пути в Сочи посетят Великий Новгород, где их научат печь пироги, сдавать ГТО и заниматься спортом по утрам, сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства.

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"С 14 по 17 октября Великий Новгород посетят участники XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Для 98 иностранных студентов подготовлена насыщенная программа: молодых людей научат печь пироги, блины и вареники, также у участников будет возможность выполнить испытания всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", - рассказали в пресс-службе.

Кроме испытаний ГТО, куда войдут прыжок в длину, отжимания, упражнения на гибкость и пресс, гостей ждет ежедневная утренняя зарядка, дискотека на льду и катание на коньках, экскурсии в Новгородский государственный объединенный музей-заповедник, областной Дом народного творчества, государственный музей художественный культуры Новгородской земли.

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В Гуманитарном институте пройдут образовательные тренинги, знакомство с местными культурными ценностями и традициями. Здесь же состоится акция "Наследие фестиваля", в рамках которой будет открыт памятный знак и заложена капсула с пожеланиями потомкам. Затем иностранные гости отправятся в Сочи, чтобы присоединиться к XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов, куда уже отправились более 40 молодых жителей Новгородской области.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартует 14 октября в Москве, где пройдет международный парад-карнавал, а основные события фестиваля пройдут 15-22 октября в Сочи. Форум соберет 20 тыс. молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет более чем из 180 стран. В празднике будут задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов от Калининграда до Владивостока.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.

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