Иностранные участники посетят Нижний Новгород по пути на Всемирный фестиваль молодежи

Почти 100 студентов из разных стран смогут выполнить испытания ГТО, посетить образовательные тренинги и принять участие в закладке капсулы времени

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Почти 100 иностранных участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов по пути в Сочи посетят Великий Новгород, где их научат печь пироги, сдавать ГТО и заниматься спортом по утрам, сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства.

"С 14 по 17 октября Великий Новгород посетят участники XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Для 98 иностранных студентов подготовлена насыщенная программа: молодых людей научат печь пироги, блины и вареники, также у участников будет возможность выполнить испытания всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", - рассказали в пресс-службе. Кроме испытаний ГТО, куда войдут прыжок в длину, отжимания, упражнения на гибкость и пресс, гостей ждет ежедневная утренняя зарядка, дискотека на льду и катание на коньках, экскурсии в Новгородский государственный объединенный музей-заповедник, областной Дом народного творчества, государственный музей художественный культуры Новгородской земли.

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