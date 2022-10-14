Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 2017 14-22 октября
Москва / Сочи
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13 октября, 17:13
Делегация Ненецкого АО отправилась на фестиваль в Сочи в пятницу

В региональную делегацию вошли участники общественных организаций, студенты, молодые педагоги и политики, спортсмены и музыканты

АРХАНГЕЛЬСК, 13 октября. /ТАСС/. Делегация Ненецкого автономного округа отправилась на Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи в пятницу, сообщила пресс-служба окружной администрации.

"Делегация НАО отправилась в Сочи в пятницу. Регион представляют 15 делегатов. Это участники общественных организаций, студенты, молодые педагоги и политики, спортсмены и музыканты. На форуме будет оформлен стенд о регионе", - говорится в сообщении.

Подать заявку на участие в форуме мог любой житель региона в возрасте от 18 до 35 лет. Всего было подано 49 заявок на участие и около 10 волонтерских заявок. По итогам конкурсного отбора, который прошел как на уровне субъекта, так и на уровне Российской Федерации, было отобрано 15 человек, три человека стали волонтерами.

У каждого российского региона - участника фестиваля будут по две подшефных страны. Ненецкому округу достались Дания и Сомали.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов начнется 14 октября в Москве, где пройдет международный парад-карнавал, основные события фестиваля состоятся 15-22 октября в Сочи. Форум соберет 20 тыс. молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран.

Информационное агентство России "ТАСС" выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

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