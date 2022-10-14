Кириенко и Пападимитриу оценили готовность Олимпийского парка Сочи к Фестивалю молодежи

Сергей Кириенко и Николас Пападимитриу "остались довольны готовностью площадки к приему участников и началу программы, оформлением и разнообразием зон для дискуссий"

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Первый замруководителя администрации президента РФ, глава российского оргкомитета по подготовке к XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов (ВФМС) 2017 года Сергей Кириенко и президент Всемирной федерации демократической молодежи Николас Пападимитриу остались довольны готовностью сочинского Олимпийского парка к открытию форума 15 октября. Об этом сообщила в пятницу ТАСС пресс-служба ВФМС.

"Сергей Кириенко и Николас Пападимитриу остались довольны готовностью площадки к приему участников и началу программы, оформлением и разнообразием зон для дискуссий, обучения, общения и отдыха", - отмечается в релизе.

В частности, организаторы осмотрели аудитории для пленарных дискуссий и образовательных мероприятий, интерактивные зоны партнеров, международный пресс-центр с брифинговыми залами и рабочими зонами, экспозиции Youth Expo, фото- и видеостудию и другие объекты.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX фестиваля.