В Сочи направили более 2 тыс. полицейских для охраны порядка во время Фестиваля молодежи

В городе усилен контроль за работой патрульно-постовых нарядов, сотрудники ГИБДД проверяют дороги по входящим в планы проведения мероприятий маршрутам

КРАСНОДАР, 13 октября. /ТАСС/. Более 2 тыс. полицейских помогут сочинским коллегам обеспечивать безопасность во время Всемирного фестиваля молодежи и студентов, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе главного управления МВД по Краснодарскому краю.

"В период подготовки и проведения XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в городе Сочи в охране общественного порядка задействуется более 2 тыс. сотрудников полиции (привлеченных из Краснодарского края и других регионов РФ - прим. ТАСС). На патрулирование улиц и мест туристической активности ежесуточно выставляется свыше 200 сотрудников патрульно-постовой службы", - говорится в сообщении.

Полицейские обеспечивают охрану общественного порядка около мест размещения участников фестиваля, усилен контроль за работой патрульно-постовых нарядов. Сотрудники ГИБДД проверяют дороги по маршрутам, входящим в планы проведения мероприятий, для минимизации пробок проводится регулировка дорожного движения.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей из почти всех стран мира - представители общественных организаций, преподаватели, политики.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.