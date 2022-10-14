Сотрудники МЧС обеспечивают безопасность Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи

В состав группировки вошли 573 специалиста "с опытом работы на мероприятиях международного уровня"

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Безопасность XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи обеспечивается сотрудниками МЧС РФ, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

"В целях обеспечения безопасности участников мероприятия, а также жителей и гостей города в период проведения фестиваля работает группировка МЧС России численностью 573 человека - все специалисты имеют опыт работы на мероприятиях международного уровня. На вооружении группировки - 127 единиц техники, в том числе 25 плавсредств. На территории Олимпийского парка располагается оперативный штаб МЧС", - сказали в ведомстве.

Круглосуточно дежурит усиленная оперативная дежурная смена Сочинского филиала Центра управления в кризисных ситуациях. В Сочи работают оперативные группы для мониторинга оперативной обстановки и координации действий сил и средств МЧС.