Особый режим введен в Олимпийском парке Сочи на время Всемирного фестиваля молодежи

Вениамин Кондратьев приоритетной задачей назвал комфорт и безопасность гостей и участников фестиваля

КРАСНОДАР, 13 октября. /ТАСС/. Особый режим безопасности начал действовать в Олимпийском парке Сочи, где пройдут основные мероприятия Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе администрации Краснодарского края со ссылкой на губернатора региона Вениамина Кондратьева.

"Комфорт и безопасность гостей и участников фестиваля - наша приоритетная задача. На особом контроле - территория Олимпийского парка, места размещения, гостиницы, зоны отдыха. Режим безопасности введен за двое суток до начала мероприятий, взрывотехники и кинологи проверяют все здания, площади и территории, задействованные в фестивале", - приводятся в сообщении слова губернатора.

Уточняется, что во время фестиваля для охраны порядка будут задействованы более 5 тыс. сотрудников правоохранительных органов, в том числе 300 курсантов Краснодарского университета МВД, почти 1,5 тыс. сотрудников Росгвардии, почти 900 военнослужащих. Будет обеспечен контроль над транспортными потоками, уже сейчас осуществляется досмотр грузового и пассажирского транспорта. Администрация края также предусмотрела резерв дополнительных бригад скорой помощи на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, основные же мероприятия фестиваля пройдут в сочинском Олимпийском парке Сочи с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тысяч молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.