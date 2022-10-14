Морские прогулки, океанариум и древний Дербент

В Севастополе участников фестиваля познакомят с музеем-заповедником "Херсонес Таврический", они также примут участие в закладке капсулы "Наследие фестиваля", где оставят послание к молодежи 2067 года
МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Региональная программа для более 1,5 тыс. иностранных участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов стартует в субботу в регионах России. В первые три дня своего пребывания в РФ иностранные гости посетят 15 различных регионов и получат дополнительную возможность увидеть страну.
География региональной части фестиваля охватит Владивосток, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Севастополь, Калининград, Великий Новгород, Ижевск, Красноярск, Казань, Ростов-на-Дону, Тюмень и Ярославль, а также Новосибирск, Оренбург, Махачкалу.
В каждом из этих городов для молодежных делегаций подготовлена обширная культурная, деловая и спортивная программа.
Ярославль покажет зарубежным гостям, что такое настоящее русское гостеприимство - 26 семей примут к себе в гости на вечер и накормят ужином студентов-иностранцев. В Дагестане молодежь из разных стран пригласят в древнейший город России Дербент и покажут знаменитую крепость "Нарын-кала", внесенную в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В Приморье гостей из-за рубежа пригласят на морскую прогулку по бухте Золотой Рог и заливу Петра Великого. Молодые люди побывают в самом большом и новом океанариуме России и встретятся с участниками научной смены Всероссийского детского центра "Океан".
Петербург пригласит гостей к участию в дискуссиях на волнующие современную молодежь темы. Участники региональной программы также смогут побывать в Казанском и Исаакиевском соборах, на Петропавловском форте и в Эрмитаже. После экскурсии по Екатерининскому музею и Янтарной комнате в городе Пушкин, их ждет званый русский ужин.
В Новгородской области участникам фестиваля предложат сдать нормативы физкультурного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). Молодых людей также научат печь пироги, блины и готовить вареники.
В Калининград в субботу прибудет делегация в составе 200 представителей молодежи из 67 стран. Гости проведут в Калининграде три дня и 17 октября отправятся в Сочи. В первый день в Калининграде участники фестиваля совершат мотопробег по центральным улицам города и почтут память советских солдат, погибших при штурме Кенигсберга (ныне Калининград) в апреле 1946 года, у мемориала "Памятник 1200 гвардейцам.
Их также ждет экскурсия на остров имени немецкого философа Иммануила Канта, похороненного у стен расположенного на острове Кафедрального собора, первое упоминание о котором в документах относится к 13 сентября 1333 года.
В рамках региональной программы гостей также ждут встречи со школьниками и студентами ведущих вузов региона. Пройдут дискуссии с участием экспертов по темам: "Глобальная политика и ее вызовы" и "Экономика будущего развития". Участники обсудят проблемы молодежного предпринимательства как фактора развития межрегиональных связей, перспективы Калининградской области как точки входа на российский рынок для иностранных производителей. Темой обсуждения станет также взгляд из-за рубежа на потенциал и развитие сотрудничества с анклавными территориями.
Гости познакомятся и со спортивными объектами области. Им также предложат сдать нормы ГТО. В память о поездке в самый западный регион России гости высадят в городе "Фестивальную аллею дружбы".
В Казань с 14 по 17 октября приедет около 100 иностранных делегатов из 48 стран мира. Участники посетят Казанский кремль, остров-град Свияжск, включенные в список ЮНЕСКО, а в рамках культурно-спортивной программы познакомятся со стадионом "Казань-Арена" и проведут товарищеские матчи по футболу. Кроме того, колорит республики для них будет представлен в рамках этнокультурного фестиваля "Мозаика культур", где они смогут попробовать традиционные татарские блюда и научатся национальному татарскому танцу.
Также участники Фестиваля в городе Иннополисе (Татарстан) примут участие в разработке программы привлечения молодежи в Татарстан.
В Оренбурге гостей ждет тренинг "Дружба народов" и знакомство с эксклюзивной экспозицией оренбургских пуховых платков в музее изобразительных искусств. Севастополь примет делегацию из 50 иностранных участников фестиваля, которым будет предложена обширная программа, посвященная истории города-героя. Гости Крыма также смогут познакомиться с музеем-заповедником "Херсонес Таврический", историко-мемориальным комплексом "35 Береговая батарея", принять участие в закладке капсулы "Наследие фестиваля", где будет составлено послание к молодежи 2067 года.
В Удмуртии гостей фестиваля ждут на национальной дискотеке "Эктоника" и у знаменитых бабушек из села Бураново, завоевавших "серебро" на "Евровидении-2012".
В Свердловской области для гостей проведут экскурсии по "Ельцин Центру". Кроме этого, делегаты совместно с уральскими студентами примут участие во флешмобе "Хоровод дружбы", где они выстроят символ фестиваля - ромашку - и после этого пройдут хороводом перед главным корпусом Уральского федерального университета.
В Тюменской области для студентов из разных стран мира организуют поездку в музейный комплекс Ялуторовский острог, где познакомят с бытом и культурой первых русских поселенцев. А затем при помощи местных художников создадут арт-объекты, которые останутся в городе и станут символами региональной программы фестиваля.
Красноярск, который готовится в 2019 году принять Универсиаду, встретит участников фестиваля спортивными мероприятиями. Делегация ВФМС примет участие в приуроченной к Универсиаде спартакиаде ГТО, а также сыграет в футбол с детским футбольным клубом "Тотем", в котором играют ребята из детских домов. Кроме того, желающие смогут зарегистрироваться в качестве волонтеров Универсиады. Также участники фестиваля посетят знаменитый заповедник "Столбы" и другие достопримечательности Красноярска.
В Новосибирске участники фестиваля познакомятся с главными центрами сибирской науки. Они посетят Государственную публичную научную библиотеку - крупнейшую библиотеку за Уралом, а также Технопарк новосибирского Академгородка, где работает несколько сотен инновационных компаний.
Делегация также пройдет по центральной улице Академгородка - проспекту Лаврентьева, который называют самой умной улицей в мире, поскольку подавляющее большинство зданий на ней занимают научные институты. Институты также откроют двери для участников ВФМС, и они смогут пообщаться с учеными, в том числе, своими сверстниками, которые начинают научную карьеру.
Для жителей и гостей Сочи, в котором пройдет основная программа фестиваля, организаторы подготовили концерт с участием делегатов фестивалей молодежи на Кубе 1978 года и в Москве 1985 года. Зрителям предложат спеть "Гимн демократической молодежи", который впервые был исполнен на Страговском стадионе в Праге 25 июля 1947 года, в день открытия I Всемирного фестиваля молодежи и студентов и был удостоен первой премии на конкурсе песен фестиваля. Культурные традиции представителей более 100 национальностей, проживающих на курорте, представят артисты фольклорных коллективов и танцевальных ансамблей города.
В Ростове-на-Дону делегатам покажут золото скифов, отвезут на экскурсии в Новочеркасск и станицу Старочеркасскую, где участники форума познакомятся с культурой донского качества.
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, основные мероприятия фестиваля пройдут в сочинском Олимпийском парке Сочи с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.
Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.