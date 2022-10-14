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В Севастополе участников фестиваля познакомят с музеем-заповедником "Херсонес Таврический", они также примут участие в закладке капсулы "Наследие фестиваля", где оставят послание к молодежи 2067 года

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Региональная программа для более 1,5 тыс. иностранных участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов стартует в субботу в регионах России. В первые три дня своего пребывания в РФ иностранные гости посетят 15 различных регионов и получат дополнительную возможность увидеть страну. География региональной части фестиваля охватит Владивосток, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Севастополь, Калининград, Великий Новгород, Ижевск, Красноярск, Казань, Ростов-на-Дону, Тюмень и Ярославль, а также Новосибирск, Оренбург, Махачкалу. В каждом из этих городов для молодежных делегаций подготовлена обширная культурная, деловая и спортивная программа. Морские прогулки, океанариум и древний Дербент Ярославль покажет зарубежным гостям, что такое настоящее русское гостеприимство - 26 семей примут к себе в гости на вечер и накормят ужином студентов-иностранцев. В Дагестане молодежь из разных стран пригласят в древнейший город России Дербент и покажут знаменитую крепость "Нарын-кала", внесенную в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В Приморье гостей из-за рубежа пригласят на морскую прогулку по бухте Золотой Рог и заливу Петра Великого. Молодые люди побывают в самом большом и новом океанариуме России и встретятся с участниками научной смены Всероссийского детского центра "Океан". Янтарная комната, мастер-класс по вареникам и мотопробег Петербург пригласит гостей к участию в дискуссиях на волнующие современную молодежь темы. Участники региональной программы также смогут побывать в Казанском и Исаакиевском соборах, на Петропавловском форте и в Эрмитаже. После экскурсии по Екатерининскому музею и Янтарной комнате в городе Пушкин, их ждет званый русский ужин.

В Новгородской области участникам фестиваля предложат сдать нормативы физкультурного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). Молодых людей также научат печь пироги, блины и готовить вареники. В Калининград в субботу прибудет делегация в составе 200 представителей молодежи из 67 стран. Гости проведут в Калининграде три дня и 17 октября отправятся в Сочи. В первый день в Калининграде участники фестиваля совершат мотопробег по центральным улицам города и почтут память советских солдат, погибших при штурме Кенигсберга (ныне Калининград) в апреле 1946 года, у мемориала "Памятник 1200 гвардейцам. Их также ждет экскурсия на остров имени немецкого философа Иммануила Канта, похороненного у стен расположенного на острове Кафедрального собора, первое упоминание о котором в документах относится к 13 сентября 1333 года. В рамках региональной программы гостей также ждут встречи со школьниками и студентами ведущих вузов региона. Пройдут дискуссии с участием экспертов по темам: "Глобальная политика и ее вызовы" и "Экономика будущего развития". Участники обсудят проблемы молодежного предпринимательства как фактора развития межрегиональных связей, перспективы Калининградской области как точки входа на российский рынок для иностранных производителей. Темой обсуждения станет также взгляд из-за рубежа на потенциал и развитие сотрудничества с анклавными территориями. Гости познакомятся и со спортивными объектами области. Им также предложат сдать нормы ГТО. В память о поездке в самый западный регион России гости высадят в городе "Фестивальную аллею дружбы". "Казань-Арена", Иннополис и оренбургские платки В Казань с 14 по 17 октября приедет около 100 иностранных делегатов из 48 стран мира. Участники посетят Казанский кремль, остров-град Свияжск, включенные в список ЮНЕСКО, а в рамках культурно-спортивной программы познакомятся со стадионом "Казань-Арена" и проведут товарищеские матчи по футболу. Кроме того, колорит республики для них будет представлен в рамках этнокультурного фестиваля "Мозаика культур", где они смогут попробовать традиционные татарские блюда и научатся национальному татарскому танцу.

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