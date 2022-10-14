Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 2017 14-22 октября
Москва / Сочи
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14 октября, 00:39
Более 7 тыс. бойцов Росгвардии обеспечат безопасность на фестивале молодежи и студентов

Основная программа международного молодежного форума пройдет в Сочи на территории Олимпийского парка

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Более 7 тыс. сотрудников Росгвардии обеспечат безопасность на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов, который пройдет с 14 по 22 октября в Москве, Сочи и в других городах России. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Росгвардии, особое внимание будет уделено мерам контроля за оборотом оружия и деятельностью частных охранных организаций.

"В Москве во время церемонии открытия фестиваля и праздничного карнавала с участием иностранных делегаций безопасность участников и гостей мероприятия будут обеспечивать 5 тыс. военнослужащих и сотрудников Центрального округа войск национальной гвардии РФ", - сообщили в ведомстве.

В Сочи с 15 по 22 октября на территории Олимпийского парка пройдет основная программа международного молодежного форума. Там охрану правопорядка будут обеспечивать более 2 тыс. военнослужащих подразделений Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ.

В районах дислокации подразделений Росгвардии сформированы резервы для оказания содействия основным силам. "Росгвардия во взаимодействии с МВД России и другими силовыми структурами будет обеспечивать безопасность объектов фестиваля и транспортной инфраструктуры, лиц, подлежащих государственной охране, маршрутов следования делегаций и мест массового пребывания граждан", - добавили в ведомстве.

В этом году фестивальному движению исполняется 70 лет. Впервые он был проведен в 1947 году в Праге. В России он был впервые проведен спустя 10 лет - в 1957 году. В этом году во Всемирном фестивале примут участие 150 стран.

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