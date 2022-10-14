Представитель управления по информационной политике администрации главы и правительства региона отметил, что Дагестан - единственный субъект СКФО, получивший право принимать гостей на своей земле

МАХАЧКАЛА, 14 октября. /ТАСС/. Республика Дагестан в субботу принимает 50 иностранных участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС), которые с 14 по 17 октября посетят разные города и района республики. Об этом ТАСС сообщили в управлении по информационной политике администрации главы и правительства региона.

"С 14 по 17 октября у нас в республике пройдет региональный этап XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Сегодня ожидается прибытие 50 иностранных представителей молодежи из 33 государств, которые в течение нескольких ближайших дней познакомятся с Дагестаном, его людьми, историей, культурой", - сказал представитель управления.

Он отметил, что Дагестан является единственным субъектом Северо-Кавказского федерального округа, получившим право принимать гостей ВФМС на своей земле.

"Для зарубежной делегации в Дагестане подготовлена насыщенная программа: посещение одного из древних городов мира - Дербента, дагестанского заповедника-бархана Сарыкум, всемирно известного Сулакского каньона, а также знакомство с национальной культурой, традициями Дагестана и развитием инноваций в республике", - добавил собеседник агентства.

Дагестан отправил 190 человек

По его словам, Дагестан на Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи уже отправил делегацию из 190 человек, в которую вошли молодые активисты и волонтеры со всей республики. В состав делегации вошли 150 активистов из разных городов и районов республики в возрасте от 18 до 35 лет - лидеры молодежных некоммерческих организаций и политических партий, творческая и спортивная молодежь, молодые журналисты, преподаватели вузов, ученые, лидеры студенческого самоуправления. Также от Дагестана для помощи организаторам фестиваля поехали 40 волонтеров.

Дагестан в виде крепости Нарын-кала

Дагестанская делегация на своем стенде в виде дербентской крепости Нарын-Кала на фестивале в Сочи представит народные художественные промыслы. Будут презентованы национальные костюмы Дагестана, любой желающий сможет примерить бурку с папахой, сделать фотографии на фоне дербентской крепости, сообщил ранее ТАСС директор Республиканского молодежного центра при Министерстве по делам молодежи Дагестана, руководитель выставочного стенда от Дагестана на фестивале Рашид Максутов.

О Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартует 14 октября в Москве, где пройдет международный парад- карнавал, основные события фестиваля пройдут 15-22 октября в Сочи. Форум соберет 20 тысяч молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике будут задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов от Калининграда до Владивостока.

Ранее ВФМС проходили в Москве дважды: в 1957 и 1985 годах. VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов в 1957 году стал крупнейшим за всю историю движения, в нем приняли участие свыше 34 тыс. молодых людей более чем из 100 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.