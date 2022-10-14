Дагестан отправил 190 человек

Представитель управления по информационной политике администрации главы и правительства региона отметил, что Дагестан - единственный субъект СКФО, получивший право принимать гостей на своей земле
МАХАЧКАЛА, 14 октября. /ТАСС/. Республика Дагестан в субботу принимает 50 иностранных участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС), которые с 14 по 17 октября посетят разные города и района республики. Об этом ТАСС сообщили в управлении по информационной политике администрации главы и правительства региона.
"С 14 по 17 октября у нас в республике пройдет региональный этап XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Сегодня ожидается прибытие 50 иностранных представителей молодежи из 33 государств, которые в течение нескольких ближайших дней познакомятся с Дагестаном, его людьми, историей, культурой", - сказал представитель управления.
Он отметил, что Дагестан является единственным субъектом Северо-Кавказского федерального округа, получившим право принимать гостей ВФМС на своей земле.
"Для зарубежной делегации в Дагестане подготовлена насыщенная программа: посещение одного из древних городов мира - Дербента, дагестанского заповедника-бархана Сарыкум, всемирно известного Сулакского каньона, а также знакомство с национальной культурой, традициями Дагестана и развитием инноваций в республике", - добавил собеседник агентства.
По его словам, Дагестан на Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи уже отправил делегацию из 190 человек, в которую вошли молодые активисты и волонтеры со всей республики. В состав делегации вошли 150 активистов из разных городов и районов республики в возрасте от 18 до 35 лет - лидеры молодежных некоммерческих организаций и политических партий, творческая и спортивная молодежь, молодые журналисты, преподаватели вузов, ученые, лидеры студенческого самоуправления. Также от Дагестана для помощи организаторам фестиваля поехали 40 волонтеров.
Дагестанская делегация на своем стенде в виде дербентской крепости Нарын-Кала на фестивале в Сочи представит народные художественные промыслы. Будут презентованы национальные костюмы Дагестана, любой желающий сможет примерить бурку с папахой, сделать фотографии на фоне дербентской крепости, сообщил ранее ТАСС директор Республиканского молодежного центра при Министерстве по делам молодежи Дагестана, руководитель выставочного стенда от Дагестана на фестивале Рашид Максутов.
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартует 14 октября в Москве, где пройдет международный парад- карнавал, основные события фестиваля пройдут 15-22 октября в Сочи. Форум соберет 20 тысяч молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике будут задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов от Калининграда до Владивостока.
Ранее ВФМС проходили в Москве дважды: в 1957 и 1985 годах. VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов в 1957 году стал крупнейшим за всю историю движения, в нем приняли участие свыше 34 тыс. молодых людей более чем из 100 стран мира.
Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.