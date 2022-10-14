В Россия появилась почтовая марка, посвященная Всемирному фестивалю молодежи и студентов

Марка номиналом 100 рублей выпущена тиражом 70 тыс. экземпляров

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Почтовая марка ограниченного тиража, посвященная XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов, вышла в обращение. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Почты России".

"На марке номиналом 100 рублей изображен логотип фестиваля, а на полях почтового блока - руки, олицетворяющие людей разных национальностей. Марка ко Всемирному фестивалю молодежи и студентов выпущена небольшим тиражом - 70 тыс. экземпляров, поэтому скоро она станет настоящим раритетом и будет пользоваться особым спросом у коллекционеров", - сказал собеседник.

По его словам, к открытию фестиваля также выпущены художественный маркированный конверт и карточка с работами победителей всероссийского конкурса рисунка.

"Участники фестиваля смогут приобрести марки и погасить их специальным штемпелем, а также бесплатно получить почтовые карточки и конверты с символикой фестиваля на стенде "Почты России" в Медиацентре XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. Также филателистическая продукция поступит в продажу в почтовые отделения по всей стране", - заключил собеседник.