Целью фестиваля является "укрепление мира, дружбы, добрососедства между народами республики", отметили в администрации муниципалитета

МАХАЧКАЛА, 14 октября. /ТАСС/. Дербентский район Дагестана, один из старейших в республике, отметит в субботу свое 96-летие праздником "Золотая осень" и фестивалем культуры "Севиндж", сообщили ТАСС в пресс-службе муниципалитета. Главной задачей мероприятия названо укрепление добрососедства между народностями, населяющими Дагестан.

"14 октября на стадионе в поселке Мамедкала состоится празднование 96-летия Дербентского района Дагестана, в рамках которого пройдут праздник "Золотая осень" и VI республиканский фестиваль азербайджанской культуры "Севиндж", - сказал представитель районной администрации.

По его словам, в фестивале "Севиндж" примут участие Азербайджанский, Табасаранский, Лезгинский государственные театры, Дербентское музыкальное училище, Республиканская школа циркового искусства, фольклорный ансамбль "Терекеме", исполнители азербайджанских песен из Дербентского района.

"Целью фестиваля является сохранение, развитие и популяризация традиционной культуры азербайджанцев, проживающих в Дагестане, а также укрепление мира, дружбы, добрососедства между народами республики, творческого взаимообмена и взаимообогащения культур народов, репертуара самодеятельных коллективов и отдельных исполнителей", - отметили в администрации муниципалитета.

В Дербентском районе, по данным переписи населения 2010 года, проживает около 100 тыс. человек, большинство из которых - азербайджанцы (около 60%). Вместе с ними на территории района мирно проживают также представители таких национальностей, как лезгины, табасаранцы, даргинцы, агульцы, русские, кумыки, рутульцы, лакцы и другие.

29 подворий от поселений

В рамках празднования, как уточнили в администрации, на площадке стадиона будут расположены подворья 29 сельских поселений Дербентского района, где всех гостей будут встречать местные музыканты, играющие на народных инструментах. Также состоится ярмарка сельскохозяйственной продукции.

"В этот день здесь также пройдет парад тружеников и передовиков Дербентского района, после которого запланирован концерт в рамках фестиваля "Севиндж". Посетить концерт и другие мероприятия в этот день сможет каждый желающий", - добавил собеседник агентства.

50 иностранных гостей-участников ВФМС

Кроме того, в понедельник Дербентский район, празднующий почти вековой юбилей, посетят и 50 иностранных участников XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, которые будут находиться в республике с 14 по 17 октября в рамках региональной программы фестиваля.

Дербентский район был образован в 1921 году в составе Нижнетабасаранского и Теркеменского из Кайтаго-Табасаранского округа и Мюшкирского из Кюринского округа. В районе 40 населенных пунктов в составе двух городских и 27 сельских поселений.