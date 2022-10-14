Марка, посвященная Всемирному фестивалю молодежи и студентов, вышла в оборот

На марке изображен логотип фестиваля, на полях почтового блока - разноцветные руки, олицетворяющие людей разных национальностей, на фоне Москвы и Сочи

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Марка, созданная к Всемирному фестивалю молодежи и студентов, вышла в почтовый оборот. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе АО "Марка".

На марке изображен логотип фестиваля, на полях почтового блока - разноцветные руки, олицетворяющие людей разных национальностей, на фоне Москвы и Сочи.

"Выпуски почтовых марок и другой филателистической продукции сопровождают многие крупные всероссийские и международные мероприятия. Федеральным агентством связи совместно с фондом "Росконгресс" и АО "Марка" был проведен конкурс рисунка, посвященный XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов. По эскизам победителей выпущены государственные знаки почтовой оплаты - почтовый блок, художественный маркированный конверт и маркированная открытка", - пояснил ТАСС руководитель Россвязи Олег Духовницкий.

Номинал блока составляет 100 рублей, его тираж - 70 тыс. экземпляров, художник - Иван Ульяновский. На маркированном конверте размещен рисунок Екатерины Фещенко "Селфи", который "показывает знакомство и совместные фотографии участников фестиваля". Тираж конверта составляет 1 млн экземпляров. Дополнительно к выпуску изготовлены почтовые штемпеля специального гашения для городов, где проводится фестиваль, - Москвы и Сочи.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартует в Москве, где в субботу пройдет международный парад-карнавал. Основные события фестиваля пройдут 15-22 октября в Сочи. Форум соберет 20 тыс. молодых профессионалов в возрасте от 18 до 35 лет более чем из 180 стран. В молодежном празднике будут задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов от Калининграда до Владивостока.

Информационное агентство ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.