Амаль Омар едет на фестиваль в качестве специального гостя вместе со своими детьми Мухаммедом и Рим Омар, которые стали участниками египетской делегации

КАИР, 14 октября. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Египетские студенты - брат и сестра Мухаммед и Рим Омар - приезжают на Всемирный фестиваль молодежи и студентов в России как делегаты от Египта. В середине лета они были зарегистрированы оргкомитетом и получили официальные приглашения для участия в международном форуме, который начинается в эти дни в нескольких российских городах. Но еще в конце лета, через месяц с небольшим после регистрации Мухаммеда и Рим, их семье пришло еще одно приглашение. На этот раз организаторы всемирного форума в России предлагали приехать в Сочи и их маме - Амаль. Ее приглашали уже не просто делегатом от Египта, а в качестве специальной гостьи фестиваля, которая по праву заслужила эту честь еще более 20 лет назад, завоевав бронзовую медаль на Международной олимпиаде школьников по русскому языку в Москве в 1984 году. Корреспондент ТАСС встретился с семьей Омар перед их отъездом в Москву и выяснил детали удивительного стечения обстоятельств, а также узнал о целях поездки в Россию и их ожиданиях от участия в фестивале. Закономерная случайность "Мы совершенно случайно нашли информацию о предстоящем фестивале еще в начале года, но не решались даже направить регистрационную форму на участие", - говорит Мухаммед, студент 4-го курса стоматологического факультета Каирского института современной технологии.

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"Мы не могли даже предположить, что это возможно, так как никаких связей ни с посольством России, ни с Российским центром науки и культуры у нас не было. Однако мама все-таки уговорила нас "попробовать", и в апреле мы с сестрой направили на рассмотрение регистрационные анкеты", - уточнил он. По словам Рим, даже во время собеседования в Каире никто не знал, что их мама знает русский язык и несколько лет провела в Советском Союзе. "Хотя в анкетах мы упомянули, что она изучала русский, но это никак не повлияло на окончательное решение комиссии", - сказала девушка, которая учится на 2-м курсе лечебного факультета в университете своего родного города - Эль-Мансуры. Как пояснила сама Амаль, после того, как детям пришло приглашение на фестиваль, она "очень разволновалась". "Я с трудом представляла, как могу одних отпустить ребят, которые впервые окажутся в России, не зная языка, и как будут добираться до аэропорта в совершенно незнакомой для них Москве", - говорит египтянка. Как выяснилось, Мухаммед и Рим должны были самостоятельно добираться из аэропорта Домодедово в Шереметьево, откуда им предстояло лететь в Санкт-Петербург на региональную фестивальную программу. Организаторы же рекомендовали использовать свободное время между рейсами - почти сутки - "чтобы посмотреть и лучше узнать российскую столицу". Для уточнения деталей пребывания детей в Москве Амаль решила сама связаться в представителями оргкомитета фестиваля. "Куратор делегаций с Ближнего Востока очень помогла и успокоила, - рассказывает Амаль, - а когда она узнала мою историю, она рекомендовала мне также зарегистрироваться, причем незамедлительно". Через несколько недель Амаль получила приглашение в Россию как специальный гость Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Особая музыка русского языка Семья Омар сейчас постоянно живет в египетском городе Эль-Мансура (административный центр провинции Дакахлия), расположенном в дельте реки Нил, в 120 км на северо-востоке от столицы страны, Каира. А в начале 1980-х годов Амаль находилась со своими родителями в Адене, столице существовавшего тогда социалистического Южного Йемена. "В Адене я учила русский язык в Российском культурном центре. До сих помню своего преподавателя, ее звали Валентина, именно она заложила основы моего интереса к русскому языку", - говорит Амаль.

Два года она занималась русским в Йемене, а когда ей исполнилось 15 лет, обучавшихся на курсах попросили подготовить, по словам Амаль, "какой-нибудь проект о Советском Союзе". Девушка представила красочный альбом, рассказывающий обо всех республиках, входивших в состав СССР, о традициях, культуре каждой республики. Сначала в Москву отправили подготовленный Амаль альбом, а затем пригласили и ее саму на 5-ю Международную олимпиаду по русскому языку. Египтянка блестяще прошла конкурс и стала обладательницей третьей премии и бронзовой медали. Амаль до сих пор хранит грамоту лауреата, которую с гордостью, но очень скромно продемонстрировала во время беседы с корреспондентом ТАСС. После окончания школы Амаль была направлена в Москву, там закончила 2-й медицинский институт (теперь - университет) им. Н. И. Пирогова. Уже в Египте защитила диссертацию по своей медицинской специальности и уже более 20 лет работает в одной из клиник Эль-Мансуры. Как рассказала Амаль, после возвращения на родину в 1994 году она практически не имела возможности говорить или общаться на русском языке. Несмотря на это, ее запас слов, четкое и правильное использование глагольных форм, падежей и предлогов в разговоре, а также произношение - на высшем уровне. "В Эль-Мансуре не с кем поговорить по-русски, вот только совсем недавно появилась возможность смотреть некоторые российские телевизионные программы", - сообщила Амаль. "Я очень любила русский язык, любила литературу, поэзию, а из Москвы привезла только книги", - рассказала она. По ее словам, ей "очень нравится особое звучание русского". "У этого языка есть своя мелодия, я чувствую русский язык и слышу его особую музыку", - говорит бронзовый призер международной олимпиады в Москве 1984 года. Увидеть заново Дети Амаль пока не говорят по-русски, но Рим признается, что ее любимое литературное произведение - "Тихий Дон" Михаила Шолохова, который она читала, но, естественно, в переводе на арабский. По ее словам, она надеется увидеть в России "хорошо знакомый по мамиными рассказам, но совершенно иной, чем в Египте, мир". "Очень хочется самой посмотреть на природу, людей, которых описывает Шолохов. Правда, - добавляет Рим, - все, наверняка, очень сильно изменилось по сравнению с описаниями в книге".

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