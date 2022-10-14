Девушки в национальных костюмах встретили участников фестиваля и угостили их традиционным татарским блюдом чак-чак

КАЗАНЬ, 14 октября. /ТАСС/. Сто иностранных делегатов XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, представляющие 48 стран, прилетели в субботу в Казань в рамках региональной программы фестиваля, передает корреспондент ТАСС.

Делегатов встречали девушки в национальных костюмах с традиционным татарским блюдом чак-чак. В аэропорту для гостей играла живая музыка.

"Мы очень любим Россию, и я много слышал об этой стране, но хочу лично познакомиться с культурой России и, в частности, Татарстана", - поделился с журналистами своими ожиданиями делегат из Ирака Алгани Кахтан.

Участники фестиваля смогут посетить Казанский кремль, остров-град Свияжск, познакомиться со стадионом "Казань-Арена" и провести товарищеские футбольные матчи. Колорит республики для них будет представлен в рамках этнокультурного фестиваля "Мозаика культур", где они смогут попробовать традиционные татарские блюда чак-чак и очпочмак и научиться танцевать татарский танец.

Они также побывают в городе Иннополисе, где поучаствуют в разработке программы привлечения молодежи в Татарстан, рассказали в пресс-службе Министерства по делам молодежи и спорту республики.

"Тематика региональной программы Республики Татарстан - "Традиции и технологии", - добавили в пресс-службе.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов начинается 14 октября в Москве, где пройдет международный парад- карнавал, основные события фестиваля пройдут 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум соберет 20 тыс. молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран.

В молодежном празднике будут задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов, среди которых и Татарстан. Для поездки в российские города в рамках региональной программы зарегистрировались более тысячи иностранных участников фестиваля.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.