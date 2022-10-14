Участнице фестиваля молодежи из Кении подарили в Оренбурге на день рождения пуховый платок

Участников фестиваля встретили в аэропорту оренбургским караваем и подарили каждому из них шапку с символикой мероприятия

ОРЕНБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Молодые люди из 54 стран прилетели в субботу в Оренбург в рамках региональной программы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, они получили в подарок шапки с символикой фестиваля, а отмечающей день рождения девушке из Кении принимающая сторона подарила оренбургский платок, сообщили ТАСС в правительстве Оренбургской области.

"Сто иностранных участников фестиваля встретили в аэропорту оренбургским караваем, подарили каждому участнику шапку с символикой фестиваля. Девушка из Кении Мари Гитхара, которая отмечает свой день рождения, получила в подарок оренбургскую "паутинку" (оренбургский платок) и букет цветов", - сказал представитель правительства.

Самые большие делегации приехали из Уганды, Индонезии, Италии, Болгарии и Китая. Днем гости будут знакомиться с оренбургской молодежью на тренинге "Дружба народов", посетят Оренбургское президентское кадетское училище, а вечером отправятся на "Площадь искусств", устроенную на улице Советской - центральной улице города. Они также смогут посетить эксклюзивную экспозицию оренбургских пуховых платков в Музее изобразительных искусств, посмотреть выставку сарматского золота и сделать селфи с "сарматской царицей" в Оренбургском краеведческом музее.

В воскресенье в Оренбурге в рамках региональной программы фестиваля будет представлен самый большой оренбургский пуховый платок - 20 на 20 метров. Планируется, что рекорд будет зафиксирован представителями Книги рекордов Гиннесса. Гости фестиваля увидят этот платок первыми.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов начнется 14 октября в Москве, где состоится международный парад- карнавал студенчества, основные события фестиваля пройдут 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум соберет 20 тысяч молодых профессионалов в различных сферах деятельности в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран.

В молодежном празднике будут задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов, среди них Оренбургская область. Для поездки в российские города в рамках региональной программы зарегистрировались более тысячи иностранных участников фестиваля.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.