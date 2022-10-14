Повара WorldSkills приготовят для участников фестиваля молодежи в Сочи блюда народов мира

В рамках фестиваля пройдут мастер-классы молодых профессионалов движения WorldSkills Russia

СОЧИ, 14 октября. /ТАСС/. Повара, ставшие призерами чемпионатов по профессиональному мастерству WorldSkills Russia, приготовят на дегустационной площадке в Сочи блюда народов мира для участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе союза WorldSkills Russia ("Молодые профессионалы").

"Грузинские хачапури, итальянскую пиццу, татарский эчпочмак, традиционные русские блины и пироги все желающие смогут попробовать на дегустационной площадке на сочинском фестивале. Готовить традиционные блюда народов мира будут признанные мастера - повара, призеры чемпионатов по профессиональному мастерству WorldSkills Russia", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках фестиваля пройдут мастер-классы молодых профессионалов движения WorldSkills Russia.

"Специалисты по плотницкому делу, малярным и декоративным работам, ландшафтному дизайну на практике познакомят участников и гостей форума с азами своей профессии", - сообщает пресс-служба. По итогам мастер-классов будут сформированы смешанные команды из разных стран, каждой из которых предстоит создать свой арт-объект, после окончания фестиваля эти работы разместят на территории Краснодарского края.

В рамках форума будет действовать учебная мастерская по флористике с участием победителей и призеров чемпионатов "Молодые профессионалы". На этой площадке запланированы мастер-классы по составлению букетов, изготовлению различных аксессуаров и декорированию из живых цветов.

Союз "Молодые профессионалы" - официальный представитель международного движения WorldSkills в России. Ежегодно он проводит чемпионаты среди старших школьников, учащихся колледжей и техникумов, студентов вузов, а также молодых работников компаний и предприятий различных отраслей.

Соревнования призваны способствовать популяризации и повышению престижа профессионального образования в России, помогать выявлять наиболее перспективные профессии и внедрять новые стандарты в систему подготовки кадров.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов начинается 14 октября 2017 года в Москве, где пройдет международный парад-карнавал студенчества, основные же события фестиваля пройдут 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум соберет 20 тыс. молодых профессионалов в различных сферах деятельности в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.