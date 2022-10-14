Завершением шествия станет праздничный концерт с участием звезд российской эстрады в районе спорткомплекса "Лужники"

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Участники парада XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) начали свое шествие по улицам Москвы, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Ранее организаторы сообщали о том, что участие в параде примут более 35 тыс. студентов и 450 делегатов из разных стран. Участники парада проследуют по маршруту протяженностью восемь км от площади Васильевского спуска по Кремлевской, Пречистенской, Фрунзенской и Лужнецкой набережным до спортивного комплекса "Лужники".

Открывают колонну официальные делегации стран-участниц фестиваля, которые проходят со своими государственными флагами. За ними следуют участники шествия, представляющие реконструкции парадов Всемирных фестивалей молодежи и студентов 1957 и 1985 годов, проходивших в Москве. В праздничных колоннах двигаются самоходные платформы, посвященные самым известным уличным праздникам: например, Венецианскому, Кельнскому, Китайскому и Бразильскому карнавалам.

Шествие продолжают тематические платформы, рассказывающие о знаменитом индийском празднике красок Холи, японском празднике цветения сакуры, следом за которыми идет платформа, посвященная голландскому фестивалю тюльпанов.

Одновременно с этим, в параде принимают участие представители ведомств по делам молодежи из более чем 70 стран мира. Замыкает колонну оркестр из России.

Завершением шествия, как ранее отмечали организаторы фестиваля, будет большой праздничный концерт при участии звезд российской эстрады в районе спорткомплекса "Лужники".

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября. Официальное открытие и основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей, в том числе 10 тыс. иностранцев. Заявки на участие в фестивале поступили из почти 180 стран мира.