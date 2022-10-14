Путин примет участие в церемонии открытия Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи

Глава государства также планирует пообщаться с участниками фестиваля

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в воскресенье, 15 октября, примет участие в торжественной церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, которая состоится в Сочи. Об этом сообщает в субботу пресс-служба Кремля.

"15 октября в г. Сочи президент Российской Федерации В. В. Путин примет участие в торжественной церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, которая состоится в Ледовом дворце "Большой", а также пообщается с участниками мероприятия", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорил, что Путин может выступить с речью и побеседовать с молодежью в день открытия фестиваля.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября. Официальное открытие и основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей, в том числе 10 тыс. иностранцев. Заявки на участие в фестивале поступили из почти 180 стран мира.

Ранее ВФМС проходили в Москве дважды: в 1957 и 1985 годах. VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов в 1957 году стал крупнейшим за всю историю движения, в нем приняли участие свыше 34 тыс. молодых людей из более чем 100 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.