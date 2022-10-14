Артисты ансамбля танца "Счастливое детство" в аэропорту поприветствовали гостей фестиваля зажигательной лезгинкой

МАХАЧКАЛА, 14 октября. /ТАСС/. Делегация, состоящая из 50 иностранных участников XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, прибыла в субботу в Дагестан в рамках региональной программы фестиваля, передает корреспондент ТАСС.

"Рады приветствовать вас на земле Дагестана. Мы создали все условия, чтобы вы познакомились с лидерами молодежного движения республики, ознакомились с нашей богатой культурой, древней историей, великолепной природой и гостеприимными людьми", - сказал врио первого замглавы правительства Дагестана Анатолий Карибов, встретивший гостей в аэропорту.

Для зарубежной делегации, в которую вошли представители 33 стран, в Дагестане подготовили насыщенную программу: посещение одного из древнейших городов мира - Дербента, заповедника на бархане Сарыкум, Сулакского каньона, являющегося одним из самых глубоких в мире, а также встреча с руководством Дагестана, знакомство с развитием инноваций в республике, с местными традициями и культурой. Уже на выходе из аэропорта участников фестиваля встретили зажигательной лезгинкой артисты заслуженного ансамбля танца "Счастливое детство".

"Дагестан - республика молодежная, поэтому молодежная политика для нас основной приоритет. И мы стремимся к международному сотрудничеству, к развитию международного молодежного движения <...> Хочу пожелать вам хорошего пребывания в Дагестане, чтобы у вас состоялись незабываемые встречи, чтобы вы нашли здесь хороших друзей и получили хорошие впечатления от нашего прекрасного края", - обратился Карибов к членам делегации.

Региональная программа Всемирного фестиваля молодежи и студентов пройдет с 14 по 17 октября в 15 регионах России. Дагестан является единственным регионом Северо-Кавказского федерального округа, получившим право принимать гостей фестиваля.

Дагестан на фестивале в Сочи

Республика Дагестан отправила на фестиваль в Сочи 190 человек из разных городов и районов - это лидеры молодежных некоммерческих организаций и политических партий, творческая и спортивная молодежь, молодые журналисты, преподаватели вузов, ученые. В состав делегации из Дагестана вошли 40 волонтеров.

Стенд Дагестана в Сочи выполнен в виде дербентской крепости Нарын-Кала, здесь будут представлены народные художественные промыслы и национальные костюмы Дагестана. Любой желающий сможет примерить бурку с папахой, сделать фотографии на фоне Нарын-Калы.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартует 14 октября в Москве, где пройдет международный парад- карнавал студенчества, основные события фестиваля состоятся 15-22 октября в Сочи. Форум соберет 20 тысяч молодых профессионалов в различных сферах деятельности в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике будут задействованы и другие города - 2 тысячи иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов от Калининграда до Владивостока.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.